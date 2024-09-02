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Токаев заявил об ошибке правительства и необходимости жесткого контроля расходов

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Женщина считает расходы
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на нестратегические задачи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент поручил исключить чрезмерные траты.

"Жить по средствам - единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими.

Нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях. Решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность акимов.

Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерачительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты. В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы", - заявил президент.

Он отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".

"Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также президент заявил, что сейчас правительство и Нацбанк должны жестко контролировать расходы.

"Надо прямо сказать, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны", - заявил Токаев.

Президент Казахстана сообщил, какие меры теперь должны принять правительство и Нацбанк.

"Необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов", - добавил Токаев.

До этого Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстан назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.

Сегодня президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. Также Токаев заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2155965-tokaev-zayavil-ob-oshibke-pravitelstva-i-neobhodimosti-zhestkogo-kontrolya-rashodov/

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