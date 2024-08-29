Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

«Еще даже не считали бюджет»: аналитики о реальной стоимости китайской АЭС в Казахстане

Опубликовано:

Модель АЭС лежит на долларовой купюре
Деньги и модель АЭС. Иллюстративное фото: Baris-Ozer/Getty Images

Для строительства АЭС в Казахстане рассматривают проекты из четырех стран. Китайский вариант якобы был самым выгодным. Однако расчеты производились для внутреннего рынка Китая. Подробности на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Для строительства АЭС в Казахстане рассматриваются проекты от компаний из Китая, Кореи, России и Франции. Китайский вариант считался наиболее выгодным.
  • Китайская компания CNNC заявляла о возможности построить два энергоблока АЭС мощностью 1 ГВт каждый за 5,6 млрд долларов США и за 5 лет, однако эти расчеты относились к проектам в самом Китае.
  • По данным Telegram-канала ENERGY MONITOR, реальная стоимость и сроки строительства китайской АЭС в Казахстане могут значительно отличаться из-за различных факторов, включая логистику, стоимость материалов и рабочей силы.

Ранее стало известно, что для рассматриваемого строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане могут использовать один из проектов от следующих поставщиков:

  • китайская компания CNNC с реактором HPR1000;
  • корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400;
  • российский "Росатом" с ВВЭР-1200;
  • французская EDF с технологией EPR1200.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY MONITOR, представители компании-поставщика из Китая ранее заявили, что могут построить два энергоблока АЭС мощностью 1 ГВт каждый за 5,6 млрд долларов США и всего за 5 лет.

При этом аналитики отмечают, что проект "Росатома" оценивается в два раза дороже и должен занять вдвое больше времени. А в 2023 году генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин сообщал, что стоимость постройки первой станции может составить 10-15 млрд долларов США.

Однако в рамках выставки AtomExpo в Казахстане аналитики выяснили, что расчет стоимости проекта из Китая имеет некоторые нюансы.

Реальные сроки и стоимость китайского проекта

Согласно сообщению источника, озвученная стоимость двух энергоблоков по 1 ГВт и сроки их постройки по китайскому проекту относятся к АЭС, реализуемым в самом Китае.

"Для Казахстана цена может быть совсем другой из-за множество факторов: стоимость металла, логистические затраты, ФОТ (фонд оплаты труда - прим. ред.) работников, стоимость денег (процентная надбавка в случае китайского кредита).

По срокам – подготовка документации и адаптация займет в Казахстане пару лет, но саму стройку могут закончить за 5 лет.

Как говорится – доверяй, но проверяй. Китайцы еще даже не считали бюджет АЭС в Казахстане, поскольку не ясна еще "модель финансирования", – сообщают в ENERGY MONITOR.

Напомним, что ранее министр Саткалиев объяснил, как строительство АЭС обезопасят от коррупции. А позже он заявил, что альтернативы строительства АЭС в Казахстане не существует.

Также ранее аналитики рассказали, сколько может стоить электричество от атомной станции в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2154522-eshche-dazhe-ne-schitali-byudzhet-analitiki-o-realnoy-stoimosti-kitayskoy-aes-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie