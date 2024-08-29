«Еще даже не считали бюджет»: аналитики о реальной стоимости китайской АЭС в Казахстане

Для строительства АЭС в Казахстане рассматривают проекты из четырех стран. Китайский вариант якобы был самым выгодным. Однако расчеты производились для внутреннего рынка Китая. Подробности на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Для строительства АЭС в Казахстане рассматриваются проекты от компаний из Китая, Кореи, России и Франции. Китайский вариант считался наиболее выгодным.

Китайская компания CNNC заявляла о возможности построить два энергоблока АЭС мощностью 1 ГВт каждый за 5,6 млрд долларов США и за 5 лет, однако эти расчеты относились к проектам в самом Китае.

По данным Telegram-канала ENERGY MONITOR, реальная стоимость и сроки строительства китайской АЭС в Казахстане могут значительно отличаться из-за различных факторов, включая логистику, стоимость материалов и рабочей силы.

Ранее стало известно, что для рассматриваемого строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане могут использовать один из проектов от следующих поставщиков:

китайская компания CNNC с реактором HPR1000;

корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400;

российский "Росатом" с ВВЭР-1200;

французская EDF с технологией EPR1200.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY MONITOR, представители компании-поставщика из Китая ранее заявили, что могут построить два энергоблока АЭС мощностью 1 ГВт каждый за 5,6 млрд долларов США и всего за 5 лет.

При этом аналитики отмечают, что проект "Росатома" оценивается в два раза дороже и должен занять вдвое больше времени. А в 2023 году генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин сообщал, что стоимость постройки первой станции может составить 10-15 млрд долларов США.

Однако в рамках выставки AtomExpo в Казахстане аналитики выяснили, что расчет стоимости проекта из Китая имеет некоторые нюансы.

Реальные сроки и стоимость китайского проекта

Согласно сообщению источника, озвученная стоимость двух энергоблоков по 1 ГВт и сроки их постройки по китайскому проекту относятся к АЭС, реализуемым в самом Китае.

"Для Казахстана цена может быть совсем другой из-за множество факторов: стоимость металла, логистические затраты, ФОТ (фонд оплаты труда - прим. ред.) работников, стоимость денег (процентная надбавка в случае китайского кредита).

По срокам – подготовка документации и адаптация займет в Казахстане пару лет, но саму стройку могут закончить за 5 лет.

Как говорится – доверяй, но проверяй. Китайцы еще даже не считали бюджет АЭС в Казахстане, поскольку не ясна еще "модель финансирования", – сообщают в ENERGY MONITOR.

Напомним, что ранее министр Саткалиев объяснил, как строительство АЭС обезопасят от коррупции. А позже он заявил, что альтернативы строительства АЭС в Казахстане не существует.

Также ранее аналитики рассказали, сколько может стоить электричество от атомной станции в Казахстане.