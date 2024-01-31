Поставки нефти на внутренний рынок оказались непрозрачными в Казахстане

Программа, определяющая квоты и субсидии для поставки нефти на перерабатывающие заводы, влияет на низкую стоимость топлива. Но в ней нашли нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал АЗРК.

Нефть, добываемая в Казахстане, поступает на внутренний рынок в рамках программы субсидирования за счет недропользователей.

Именно из-за этого стоимость бензина в Казахстане обычно не реагирует на рост или падение цен на нефть: то есть недропользователи продают добытые ресурсы нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны по низким по сравнению с мировыми ценам.

Также данный механизм обеспечивает низкие цены на топливо в сравнении с другими странами.

Однако, как отмечает руководитель управления нефти и газа Агентства по защите и развитию конкуренции РК Касенов Рахим, механизм квотирования поставок нефти на внутренний рынок оказался непрозрачным.

Сколько нефти поступает на рынок РК

Как указывает Касенов Рахим, анализ конкуренции на внутреннем рынке реализации нефти за последние два года показал, что из 84,2 млн тонн добытого сырья и газового конденсата за 2022 год на НПЗ поступило всего 18,8 млн тонн или 22,3% от общего объема.

А за 2023 год этот показатель снизился и составил всего 18,3 млн тонн из общего объема в 89,9 млн тонн, или всего 20%. В то же время уровень потребления за последние 10 лет растет: он увеличился на 4 млн тонн или 28%.

Добыча нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ожидается нехватка нефти

Как отмечается в источнике, прогнозы Минэнерго указывают, что объемы добываемой нефти к 2030 году снизятся на 5 млн тонн, или на 15%. При этом уровень потребления только возрастет – примерно на 20%.

"Это увеличивает социальную нагрузку с текущих 55% до 77% к 2030 году, что при сохранении текущей ситуации исчерпывает возможности производителей нефти по субсидированию внутреннего рынка.

Механизм квотирования поставок нефти, применяемый государством, непрозрачен: отсутствуют нормативно-правовые акты, определяющие критерии установления объемов поставок нефти для внутреннего рынка", – сообщает руководитель управления нефти и газа АЗРК.

При этом отмечается, что ежемесячные графики транспортировки нефти, утверждаемые Министерством энергетики, указывают на долю участия в поставках нефти на внутренний рынок для недропользователей в размере от 30% до 60%.

"В этой связи в дорожной карте по развитию конкуренции на рынке реализации нефти в целях стимулирования увеличения добычи нефти и привлечения инвестиций будут предусмотрены мероприятия по внедрению механизма сбалансирования и регулирования цен на ГСМ с учетом индикаторов внешнего и внутреннего рынков, а также установления правил квотирования поставок нефти", – сообщается в источнике.

То есть правила могут быть пересмотрены, что может повысить уровень поставок на внутренний рынок, чтобы покрыть уровень спроса. Однако стоимость топлива может не снизиться, так как она изначально ниже уровня других стран-участниц ЕАЭС, и сейчас идет процесс выравнивания цен на внутренних рынках.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, когда закончится дефицит топлива в Казахстане.