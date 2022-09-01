Проблемы экономики Казахстана перечислил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным Посланием народу страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства на открытии третей сессии парламента VII созыва перечислил проблемы экономики. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране будет реализована новая экономическая политика.

"Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, низкий уровень инноваций, неравномерное распределение доходов", - перечислил он.

Все эти проблемы он назвал сложными. При этом он указал, что существуют конкретные пути их решения.

"Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, а также развитие МСБ, человеческого капитала и обеспечение верховенства закона", - подчеркнул глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985670-problemy-ekonomiki-kazahstana-perechislil-tokaev/