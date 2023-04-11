Вдвое повысят зарплаты работникам одной из самых низкооплачиваемых отраслей Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одной из самых низкооплачиваемых отраслей в Казахстане является рыбоводство. Но занятым в ней работникам планируют вдвое увеличить зарплаты. Кого это коснется, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Средняя заработная плата в Казахстане без учета малых предприятий в феврале превысила 350 тысяч тенге. При этом есть сферы деятельности, работники которых получают оклады в разы меньше.

Например, трудящиеся отрасли рыболовства и рыбоводства в среднем получали по 110 029 тенге. А в некоторых компаниях еще меньше.

Как сообщают в ведомстве, на сегодня зарплата рядовых работников государственных рыбоводных предприятий, находящихся в ведении Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК, составляет порядка 90 тысяч тенге.

Учитывая специфику деятельности и тяжелый физический труд таких трудящихся, действующая система оплаты труда не соответствует реальности и их вкладу в развитие отрасли.

В этой связи для формирования стабильного трудового коллектива и укрепления кадрового потенциала путем привлечения молодых специалистов, проработан вопрос повышения зарплат отраслевых работников предприятий.

В Минэкологии обещают поднять их в два раза с 1 июля 2023 года.

Таким образом, оклады рядовых работников государственных рыбоводных предприятий не будут настолько приближены к минимальной зарплате, которая в этом году равна 70 тысяч тенге.

При этом напомним, что в ближайшем будущем ее планируют определять по новой методике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016347-vdvoe-povysyat-zarplaty-rabotnikam-odnoy-iz-samyh-nizkooplachivaemyh-otrasley-kazahstana/