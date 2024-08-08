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Цены на проезд в автобусах в Казахстане и мире сравнили аналитики

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Припаркованные автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала августа в Алматы и Астане выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Однако они все равно считаются низкими, особенно если сравнить с другими странами. Подробности читайте на NUR.KZ.

Компании, которые занимаются пассажироперевозками в Казахстане, неоднократно призывали поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Все потому, что даже с учетом государственных субсидий перевозчики не могли "отбить" свои расходы.

В итоге с начала августа в Астане и Алматы стоимость проезда выросла до 110 и 120 тенге, то есть на 22% и 20% соответственно. Однако, как отмечает портал EnergyProm, в акиматах мегаполисов считают, что даже так тарифы являются убыточными – рыночная стоимость проезда, по мнению чиновников, составляет 400 тенге для Астаны и 310 тенге для Алматы.

Что касается других городов Казахстана, то здесь тарифы варьируются от 70 до 100 тенге. То есть стоимость проезда в автобусе в среднем по стране составляет 100 тенге.

Интересно, что это гораздо меньше, чем во многих других странах мира. Среди соседей проезд в среднем стоит дешевле только в Узбекистане – всего 0,15 доллара, или около 71 тенге.

В Беларуси цены чуть выше, чем в Казахстане – 0,26 доллара, или 123 тенге по курсу на 1 августа. В Китае за проезд придется в среднем заплатить 0,41 доллара (194 тенге), а в России – 0,43 доллара (204 тенге). В США средняя цена за проезд составляет 2,5 доллара (1 185 тенге).

Самые высокие тарифы на проезд в общественном транспорте установлены в Швейцарии – 3,99 доллара, то есть порядка 1 891 тенге.

Тарифы на проезд в общественном транспорте в разных странах мира
Тарифы на проезд в разных странах мира. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, данное сравнение не говорит о том, что в Казахстане срочно нужно повышать тарифы до "среднемировых". Важно также помнить об уровне жизни, зарплатах граждан, их покупательной способности и стоимости жизни в целом.

Другими словами, то, что может показаться очень дорогим казахстанцам, для среднестатистического гражданина Швейцарии может вовсе считаться крайне дешевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146176-ceny-na-proezd-v-avtobusah-v-kazahstane-i-mire-sravnili-analitiki/

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