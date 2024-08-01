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Новый тариф на проезд в автобусах Алматы начнет действовать с 3 августа

Опубликовано:

Оплата проезда в автобусе
Оплата проезда. Фото: акимат Алматы

В Алматы с 3 августа на 20 тенге повышается стоимость проезда в общественном транспорте - стоимость проезда теперь составит 120 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Алматы согласованный маслихатом города и активно обсуждавшийся с экспертами тариф в 120 тенге на проезд в общественном транспорте начнет действовать с 3 августа.

Согласно постановлению акимата, с 3 августа исключается возможность оплаты проезда наличными средствами.

"Данная мера продиктована в первую очередь обеспечением безопасности перевозок, поскольку водитель автобуса должен только управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег", - пояснили в ведомстве.

В управлении городской мобильности отметили, что на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом.

Горожанам и гостям мегаполиса доступны несколько способов безналичного расчета:

  • через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов;
  • посредством SMS c мобильного телефона;
  • через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).

"Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава", - добавили в акимате.

Также с 3 августа устанавливается следующая стоимость на проездные билеты:

  • месячный проездной билет - 9 900 тенге;
  • студенческий месячный проездной билет - 4 200 тенге;
  • школьный месячный проездной билет - 2 000 тенге;
  • пенсионный месячный проездной билет - 3 000 тенге.

Бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан: участники ВОВ, пенсионеры старше 75 лет, лица с инвалидностью 1-й, 2-й группы, дети с инвалидностью до 18 лет, жертвы политических репрессий и ветераны боевых действий на территории других государств.

Также для 4 категорий граждан сохраняется льгота в виде 50% от тарифа: студенты, пенсионеры по возрасту, многодетные матери, лица, сопровождающие детей с инвалидностью.

"В целом управлением городской мобильности города Алматы разрабатывается проект регуляторной модели и нового тарифного меню, в рамках которого горожанам и гостям города будут предложены различные виды проездных абонементов для удобства пользования услугами общественного транспорта, в том числе с возможностью совершения бесплатных пересадок", - отметили в ведомстве.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Алматы рассматривают возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге. Соответствующий проект постановления акимата был опубликован на сайте "Открытые НПА".

Мы уже писали, что перевозчики попросили повысить цены за проезд в общественном транспорте Алматы. Они выразили неудовлетворение текущими тарифами, считая их нерентабельными для отрасли.

По словам директора автобусного парка ТОО "Eco Bus Service" Мадии Кирюхиной, повышение тарифа в прошлом году на 20 тенге не устранило проблемы убытков, ставших обычным делом для отрасли. Аналогичное мнение высказал директор автобусного парка "City Bus" Абылай Остемир, отметив увеличение затрат на электромобили и запасные части.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143204-novyy-tarif-na-proezd-v-avtobusah-almaty-nachnet-deystvovat-3-avgusta/

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