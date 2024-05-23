Лук и некоторые другие овощи резко подорожали в Казахстане

За последнюю неделю в Казахстане резко выросли цены на лук – сразу на 6,1%. Также заметно подорожали картофель и морковь. О ценах на социально значимые продовольственные товары читайте на NUR.KZ.

Репчатый лук продолжает дорожать в Казахстане. Ранее мы рассказывали о том, что за последнюю неделю апреля цены на него взлетели сразу на 4,2%. Однако это не предел. Согласно данным Бюро национальной статистики, с 14 по 24 мая был зафиксирован еще более сильный рост – плюс 6,1%.

Сейчас средняя стоимость килограмма репчатого лука по Казахстану составляет около 114 тенге, тогда как в конце апреля было лишь 92 тенге.

Примечательно, что текущее подорожание репчатого лука происходит после длительного спада цен. Напомним, что в марте казахстанским фермерам приходилось раздавать его даже бесплатно, чтобы урожай не пропал.

Вместе с луком за неделю заметно подорожали картофель (на 3,8%) и морковь (на 1,4%). Зато сильно подешевела белокочанная капуста – сразу на 10,4%. Средняя стоимость килограмма этих овощей установилась следующей:

картофель – 160 тенге ;

; морковь –194 тенге ;

; капуста – 138 тенге.

Изменение цен за неделю. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что, несмотря на сильное подорожание, репчатый лук по-прежнему стоит в среднем на 43,5% дешевле, чем год назад. Белокочанная капуста за год подешевела на 11,5%, а картофель – лишь на 0,8%.

А вот морковь в мае стоит сразу на 18,3% дороже, чем год назад. Из других социально значимых продуктов питания можно отметить сильный рост цен на рис (плюс 18,4% за год), сливочное несоленое масло (плюс 11,6%) и куриные окорочка (плюс 10%).

Зато средние цены на гречневую крупу и подсолнечное масло ниже тех, что фиксировались год назад – сразу на 37,5% и 24,1% соответственно.

Изменение цен за год. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане приняли решение отменить предельные цены на социально значимые продукты, так как этот механизм регулирования цен оказался недостаточно эффективным.