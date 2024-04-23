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Казахстан снова стал лидером по стоимости такси среди стран СНГ

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Водитель звонит по телефону
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Услуги такси в Казахстане оказались самыми дорогими среди всех стран Содружества независимых государств (СНГ). При этом цены на них выросли на 12,3% за год. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Сфера такси в Казахстане часто оказывается под пристальным вниманием общества. В первую очередь связано это с ценами на его услуги. Напомним, аналитики неоднократно фиксировали их подорожание в 2023 году.

Стоит отметить, что рост цен на такси продолжается и в текущем году. Согласно данным портала Ranking.kz, по итогам марта 2024 года в среднем по стране они выросли на 0,6% за месяц и на 12,3% за год.

Причем в ряде регионов подорожание оказалось более значительным. Например, в Алматы услуги такси подорожали сразу на 40,6%. Следом идет Актюбинская область – плюс 22,1%, а Шымкент занял третье место – плюс 16,9%.

Наименьший годовой рост цен был отмечен в Мангистауской области – на 1,2%. В Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях цены остались на уровне прошлого года, а в Астане – выросли на 5%.

Рост цен на услуги такси
Рост цен на услуги такси. Инфографика: ranking.kz

Примечательно, что в месячной динамике рост цен на такси был зафиксирован только в Алматы и Астане – на 5% и 2% соответственно. В остальных регионах они за месяц не изменилась.

Однако такое "замедление" не помогло Казахстану улучшить свои позиции в мировом рейтинге по стоимости услуг такси. Как оказалось, страна обогнала в нем всех остальных участниц Содружества независимых государств, заняв 73 место из 95.

Один километр в Казахстане, по состоянию на 16 апреля, в среднем стоит около 0,67 доллара, то есть чуть больше 300 тенге по актуальному на тот момент курсу.

Ближайшей к Казахстану страной из СНГ стал Азербайджан (79 место), где средняя стоимость километра на такси составила 0,59 доллара. В России ценник в среднем равен 0,32 доллара (85 место), в Беларуси – 0,31 доллара (87 место), а в Армении, Украине и Узбекистане – примерно по 0,30 доллара (89, 91 и 93 места соответственно).

Самые дорогие услуги такси между тем предоставляются в Швейцарии – 4,39 доллара за километр поездки. Самые дешевые поездки на Филиппинах – всего 0,25 доллара.

Рейтинг стран по стоимости такси
Рейтинг стран по стоимости такси. Инфографика: ranking.kz

Примечательно, что на фоне роста цен в Казахстане снизилось количество пассажиров – за первый квартал 2024 года услугами перевозчиков воспользовались 13,9 млн человек, что на 4,9% меньше, чем было годом ранее. Однако в стоимостном выражении, наоборот, наблюдается рост – сразу на 46,5% за год, до 2 млрд тенге.

Напомним, лидером по стоимости услуг такси Казахстан становился не только в текущем и прошлом годах. В 2022 страна также оказалась почти на самом верху рейтинга по их дороговизне среди стран СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2089442-kazahstan-snova-stal-liderom-po-stoimosti-taksi-sredi-stran-sng/

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