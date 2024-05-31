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Вырастут ли цены на лекарства из-за обязательной маркировки в Казахстане

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Тенге лежат среди лекарств и медицинских изделий
Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

В Казахстане начнут маркировать лекарства, чтобы бороться с подделками. Есть мнение, что это приведет к их резкому подорожанию. Почему этого не должно произойти, читайте в материале NUR.KZ.

С 1 июля 2024 года все аптечные препараты в Казахстане должны будут маркироваться. Таким образом в правительстве хотят бороться к контрафактной продукцией и незаконной продажей лекарств.

Между тем сами владельцы аптек ранее заявляли, что новые правила приведут к серьезному росту цен на медицинские препараты. Напомним, в феврале уже фиксировался сильный рост цен – примерно на 11% за год.

Однако такую точку зрения не разделяет финансовый аналитик и автор Telegram-канала FINANCE.kz Андрей Чеботарев.

Он считает, что маркировка лекарств не должна привести к их сильному подорожанию.

Дело в том, что стоимость одного кода, которым будут маркироваться лекарства, составляет всего 3 тенге, а штамповать упаковки будут непосредственно на заводах и на таможенных складах. Поэтому аптекарям не нужно будет закупать какое-то специальное оборудование и заниматься маркировкой самостоятельно – другими словами, никаких лишних трат для них не будет.

Что касается проверки лекарств, то модуль маркировки аптекам доступен в рамках систем учета, в которых они работают, на бесплатных web-версиях системы или в приложении. Получается, и здесь не предвидится дополнительных затрат.

Кроме того, не стоит забывать, что в Казахстане по-прежнему действуют правила предельных цен на лекарства, которые не позволят чрезмерно завышать стоимость препаратов.

Эксперт также обратил внимание, что маркировка лекарств является необходимой мерой для борьбы с контрафактной продукцией. Ведь только в прошлом году с января по октябрь в Казахстане было заведено 45 административных дел за продажу незарегистрированных препаратов, которые могли попасть на прилавки аптек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2109909-vyrastut-li-ceny-na-lekarstva-iz-za-obyazatelnoy-markirovki-v-kazahstane/

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