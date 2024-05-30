Выпуск новой 10-тысячной купюры: в Нацбанке обратились к казахстанцам

С 28 июня этого года в обращение выпустят 10-тысячные купюры нового дизайна - они должны будут заменить образцы 2012 года. В Национальном банке Казахстана показали, как она выглядит, передает NUR.KZ.

10-тысячные банкноты нового дизайна образца 2024 года из новой серии "Сакский стиль" выпустят в обращение в Казахстане с 28 июня. В массовое обращение купюры поступят в сентябре, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования требуется дополнительное время, сообщили на сайте НБ.

Новая 10-тысячная купюра. Фото: nationalbank.kz

Цвет банкнот - сине-фиолетовый.

На лицевой стороне изображены:

ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

артефакт - украшение в виде фигуры барса на вершине горы (Курган Иссык, деталь головного убора Золотого человека, снежный барс как символ бесстрашия, могущества и красоты).

На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен барс. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:

"Щит" - символизирует защиту ценностей;

древний символ - четыре стороны света;

солярный знак в центре - символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт - голова барса с грифонами в пасти (Берельские курганы "Долина Царей", ВКО, элемент украшения, символ целеустремленности и силы). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид гор Заилийского Алатау.

В Нацбанке напомнили, что новые банкноты будут постепенно заменять банкноты старого образца 2012 года (тоже номиналом в 10 тыс. тенге) в течение двух лет - до 28 июня 2026 года. При этом гражданам в этот период не надо будет самим обменивать старые купюры.

С 28 июня 2026 года до 28 июня 2029 года все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца. При этом филиалы НБК будут принимать их бессрочно.

Напомним, новую серию банкнот тенге презентовали в ноябре на XI Конгрессе финансистов Казахстана. В том же месяце в Казахстане поступили в обращение юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге в честь 30-летия национальной валюты. Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность эту купюру.

В декабре в Нацбанке сообщили о выпуске в обращение новых 5 тысяч тенге нового дизайна образца 2023 года.

А в конце февраля в НБК объяснили, почему казахстанцы до сих пор не видели обновленную 5-тысячную купюру.