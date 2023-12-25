Новую купюру номиналом 5 тыс. тенге запустили в обращение: как она выглядит (фото)

Сегодня Нацбанк запустил в обращение банкноту номиналом 5 тыс. тенге нового дизайна образца 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

С 25 декабря 2023 года Нацбанк выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге нового дизайна образца 2023 года.

"Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", – отметили представители НБ.

Цвет банкнот – красно-оранжевый.

На лицевой стороне изображены:

ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

артефакт – украшение в виде фигуры беркута (Курган Талды II, 7-6 вв. до н. э.; беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости).

На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен Беркут. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:

"Щит" – символизирует защиту ценностей;

древний символ – четыре стороны света;

солярный знак в центре – символ жизни.

Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт – фигура беркута с распростертыми крыльями (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ свободы и гармонии). В центре банкноты как фон – контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид Чарынского каньона.

Банкнота номиналом 5000 тенге. Фото: nationalbank.kz

"Новые банкноты номиналом 5000 тенге поступят в оборот с 25 декабря 2023 года и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 5000 тенге образца 2011 года.

То есть, все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года", – добавили в Нацбанке.

При этом отмечается, что в массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) необходимо определенное время.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2024 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.

"Отметим, что банкноты нового образца (2023 года) и банкноты старого образца (2011 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана", – подчеркнули представители Национального банка.

Напомним, в ноябре на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге.

Также в честь 30-летия национальной валюты в Казахстане выпустили юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге.

"На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸", – говорили в Нацбанке.

Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру.