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30 лет независимости Казахстана

Почему казахстанцы до сих пор не видели обновленную 5-тысячную купюру, объяснили в Нацбанке

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Банкнота номиналом 5000 тенге
Банкнота номиналом 5000 тенге. Фото: nationalbank.kz

Замглавы управления анализа и планирования фондов НБК Динара Даутова сделала заявление о новой серии банкнот "Сакский стиль", передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Как сообщается на сайте Национального банка РК, банкноты новой серии "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.

Период параллельного обращения старых и новых банкнот - 1 год, но Нацбанк может продлить этот срок.

"После завершения периода параллельного обращения, все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно", - напомнили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что обновленные банкноты серии "Сакский стиль" номиналом 5 000 тенге были выпущены в декабре прошлого года, но в массовое обращение банкнота поступит лишь в марте.

"В массовое обращение банкноты номиналом 5 000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - объяснила Даутова.

Летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге, а выпуск в обращение всех остальных банкнот планируется до конца 2025 года.

Напомним, в ноябре на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге. А в честь 30-летия национальной валюты в Казахстане выпустили юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге.

Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру.

А в январе Нацбанк сделал заявление по новым 5-тысячным купюрам. Специалисты рассказали, как отличить новую купюру от подделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063415-pochemu-kazahstantsy-do-sih-por-ne-videli-obnovlennuyu-pyatitysyachnuyu-kupyuru-obyasnili-v-natsbanke/

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