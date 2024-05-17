Сколько казахстанцев нашли работу по госпрограммам

В Казахстане действуют различные государственные программы для граждан, ищущих работу. Благодаря им по состоянию на 1 мая были трудоустроены 154,2 тыс. человек. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы могут столкнуться с проблемами при поиске работы. Особенно в сложной ситуации оказываются люди предпенсионного возраста и молодежь. Первых не хотят трудоустраивать из-за скорого выхода на пенсию, а вторых – из-за недостатка опыта.

При этом, по последним данным, в Казахстане насчитывается почти 453 тыс. безработных граждан, а уровень безработицы в стране составляет 4,7%.

Впрочем, в стране активно борются с этой проблемой. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по данным на 1 мая 2024 года активными мерами содействия занятости охвачено 195,9 тыс. казахстанцев.

При этом были трудоустроены 154,2 тыс. человек, 50,3 тыс. из которых – на постоянную работу. В частности, казахстанцы стали участниками следующих государственных программ:

субсидируемые рабочие места – 103,9 тыс. человек;

человек; социальные рабочие места – 9,5 тыс. человек;

человек; молодежная практика – 6,3 тыс. человек;

человек; общественные работы – 72,9 тыс. человек;

человек; проект "Первое рабочее место" – 3,4 тыс. человек;

человек; проект "Контракт поколений" – 90 человек

человек проект "Серебряный возраст" – 11,8 тыс. человек.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также по состоянию на 1 мая порядка 21,6 тыс. человек были охвачены обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес". Причем 13,1 тыс. завершили курсы и получили сертификаты.

В дальнейшем они смогут участвовать в конкурсе грантов и получить на открытие своего бизнеса почти 1,5 млн тенге безвозмездно. Напомним, с этой же целью казахстанцы могут получить от государства микрокредит под 2,5% на общую сумму до 5 млн тенге.

Помимо всего прочего, порядка 73,4 тыс. человек прошли социальную профориентацию в целях выбора сферы деятельности.

Напомним, ранее мы также рассказывали о том, что любой казахстанец может бесплатно пройти обучение и освоить востребованную на рынке специальность.