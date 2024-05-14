Количество безработных резко выросло в Казахстане

По итогам первого квартала 2024 года количество безработных в Казахстане выросло на 1,52%, или на 6,8 тыс. человек. Какой уровень безработицы сейчас в стране, читайте в материале NUR.KZ.

Весь предыдущий год в Казахстане постепенно снижалось количество безработных граждан. Так, если в 4 квартале 2022 года их в стране насчитывалось более 456,1 тыс., то в начале 2023 года было уже 453,5 тыс. человек, а в 4 квартале 2023 года – вообще лишь 445,9 тыс.

Однако в 1 квартале текущего года ситуация изменилась. Согласно данным Бюро национальной статистики, количество безработных выросло на 1,52%, или на 6,8 тыс. – до 452,7 тыс. человек.

Однако этот показатель заметно отличается в зависимости от разных условий. Например, безработных в городах больше, чем в селах – 283 тыс. против 170 тыс.

Аналогично и с женщинами – среди них безработных гораздо больше (242,2 тыс.), чем среди мужчин (211 тыс.). При этом здесь отличается и реальный уровень безработицы. Среди женщин он составил 5,2%, а среди мужчин – 4,2%

Общий уровень безработицы за последний год никак не изменился – он по-прежнему составляет 4,7%.

Количество безработных в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что не все безработные казахстанцы являются таковыми "по собственному желанию". Согласно официальным данным, порядка 44,6 тыс. человек в 2024 году попали под сокращение, а еще около 90,6 тыс. были вынуждены уволиться по семейным обстоятельствам.

Напомним, в Казахстане безработные граждане могут рассчитывать на поддержку со стороны государства и получение социальной выплаты по потере работы.

Кроме того, безработным могут помочь с поиском работы. Например, ранее стало известно, что их планируют привлечь на восстановление регионов, которые пострадали от паводков – туда требуются как квалифицированные специалисты, так и работники без профильного образования.