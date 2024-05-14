Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Количество безработных резко выросло в Казахстане

Опубликовано:

Уволенный мужчина сидит на ступеньках
Безработный. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

По итогам первого квартала 2024 года количество безработных в Казахстане выросло на 1,52%, или на 6,8 тыс. человек. Какой уровень безработицы сейчас в стране, читайте в материале NUR.KZ.

Весь предыдущий год в Казахстане постепенно снижалось количество безработных граждан. Так, если в 4 квартале 2022 года их в стране насчитывалось более 456,1 тыс., то в начале 2023 года было уже 453,5 тыс. человек, а в 4 квартале 2023 года – вообще лишь 445,9 тыс.

Однако в 1 квартале текущего года ситуация изменилась. Согласно данным Бюро национальной статистики, количество безработных выросло на 1,52%, или на 6,8 тыс. до 452,7 тыс. человек.

Однако этот показатель заметно отличается в зависимости от разных условий. Например, безработных в городах больше, чем в селах – 283 тыс. против 170 тыс.

Аналогично и с женщинами – среди них безработных гораздо больше (242,2 тыс.), чем среди мужчин (211 тыс.). При этом здесь отличается и реальный уровень безработицы. Среди женщин он составил 5,2%, а среди мужчин – 4,2%

Общий уровень безработицы за последний год никак не изменился – он по-прежнему составляет 4,7%.

В Казахстане выросло количество безработных граждан
Количество безработных в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что не все безработные казахстанцы являются таковыми "по собственному желанию". Согласно официальным данным, порядка 44,6 тыс. человек в 2024 году попали под сокращение, а еще около 90,6 тыс. были вынуждены уволиться по семейным обстоятельствам.

Напомним, в Казахстане безработные граждане могут рассчитывать на поддержку со стороны государства и получение социальной выплаты по потере работы.

Кроме того, безработным могут помочь с поиском работы. Например, ранее стало известно, что их планируют привлечь на восстановление регионов, которые пострадали от паводков – туда требуются как квалифицированные специалисты, так и работники без профильного образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2100041-kolichestvo-bezrabotnyh-rezko-vyroslo-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.