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Снижение роста цен снова зафиксировано в Казахстане

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Купюры и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний месяц цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,6%, а за год - на 8,7%. Эти показатели меньше тех, что были по итогам марта. С изменением инфляции ознакомились журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, рост цен на список продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, состоящий из 508 позиций, по итогам апреля составил 8,7% за год.

Отметим, что годовая инфляция стабильно снижается уже больше года и спустя долгое время впервые опустилась ниже 9%. Еще в прошлом месяце она составляла 9,1%.

При этом рост цен на продовольствие уменьшился с 6,9% до 6,3%, на непродовольственные товары – с 8,2% до 7,6%, а платные услуги подорожали еще сильнее – 13,5% против 13,2% месяцем ранее.

В региональном разрезе самая высокая инфляция была зафиксирована в Карагандинской области – 10,6%. В тройку "антилидеров" также вошли Мангистауская и Восточно-Казахстанская области – 10,5% и 9,6% соответственно.

Самый низкий годовой рост цен зафиксирован в Алматинской (6,2%), Туркестанской (7,1%) и Кызылординской (7,9%) областях. В мегаполисах инфляция оказалась выше среднереспубликанской: Шымкенте – 8,8%, в Алматы – 9,1%, а в Астане – 9,5%.

Инфляция в Казахстане
Инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Какие товары и услуги подорожали за год

По сравнению с апрелем прошлого года сильно повысились тарифы на водоотведение – на 43,6%, холодную воду – на 36,9%, отопление центральное – на 33,5%, горячую воду – на 31%, вывоз мусора – на 30,7%, электроэнергию – на 29%.

Цены на услуги в области отдыха и спортивных мероприятий увеличились на 14,3%, санаториев – на 13,6%, здравоохранения – на 13,2%, сотовой связи – на 12,4%, ритуальные услуги – на 11,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,7%, общественного питания – на 9,3%.

Проезд в такси между тем подорожал на 12,1%, городским автобусом – на 9,3%, железнодорожным пассажирским транспортом – на 7,9%, междугородним автобусом – на 6,6%.

Уровень цен на фармацевтическую продукцию вырос на 11,5%, новые легковые автомобили отечественной сборки – на 11,4%, мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь – по 11,2%, товары личного пользования – на 9,6%, посуду – на 6,6%, строительные материалы – на 6,3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 12,3%.

Среди продуктов питания повышение цен отмечено на рис – на 19,8%, минеральную и питьевую воду – на 17,3%, свежие фрукты – на 16,8%, яйца – на 14,4%, прохладительные напитки – на 13,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 13,4%, фруктовые и овощные соки – на 12%, масло сливочное – на 11,9%, свежую рыбу – на 11,8%, пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 10%, пастеризованное молоко – на 9,9%.

Снижение же цен между тем наблюдалось на репчатый лук – на 51,1%, подсолнечное масло – на 24,9%, гречневую крупу – на 24,4%, картофель – на 10,1%, сахарный песок – на 5,3%.

Как цены изменились за месяц

За месяц цены на товары и услуги выросли на 0,6%, что также немного меньше, чем было в марте, когда месячная инфляция составила 0,7%. Продукты питания в апреле за месяц подорожали на 0,3%, непродовольственные товары и платные услуги – на 0,7%.

Самая высокая месячная инфляция была зафиксирована в мегаполисах: в Шымкенте – 1,1%, в Алматы – 1%, а в Астане – 0,9%. Меньше всего цены выросли в Акмолинской, Актюбинской и Алматинской областях – по 0,3% в каждом регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2094818-snizhenie-rosta-cen-snova-zafiksirovano-v-kazahstane/

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