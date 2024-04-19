Вернут ли деньги за утопленные в паводках автомобили в Казахстане

Под возмещение материального ущерба от паводков в Казахстане попадают не только поврежденные стихией дома, но и автомобили. О том, как получить компенсацию, читайте в материале NUR.KZ.

В паводках, которые накрыли несколько областей Казахстана, пострадали тысячи жителей. Многие потеряли все свое имущество во время разгула стихии. Однако государство обещало возместить ущерб всем пострадавшим от паводков.

Согласно правилам возмещения вреда, причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера, на компенсацию могут рассчитывать не только граждане, потерявшие дома, но также владельцы затопленных во время ЧС автомобилей.

Исключением являются владельцы транспортных средств, имеющие страховые полисы КАСКО, которые защищают авто от стихийных бедствий. В этом случае компенсацию будет выплачивать страховая компания.

Размер возмещения от государства будет определяться исходя из расходов, которые нужны для восстановления поврежденного автомобиля:

если окажется, что ущерб превышает 80% от рыночной стоимости машины, то ремонт считается экономически необоснованным ;

от рыночной стоимости машины, то ; если машину нельзя восстановить, то хозяину компенсируют ее рыночную стоимость на момент возмещения вреда с учетом износа.

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

Как получить компенсацию

Чтобы получить выплаты за поврежденный стихией автомобиль, нужно подать заявку на возмещение материального ущерба. Сделать это можно двумя способами:

Обратиться за компенсацией необходимо в течение 30 дней после происшествия. Если выбор пал на акимат, то помимо заявления на возмещение ущерба при себе нужно иметь перечень утраченного или испорченного во время ЧС имущества, а также удостоверение личности.

Такое заявление акимат обязан рассмотреть в течение 15 дней, затем еще в течение 10 дней должна пройти оценка причиненного ущерба. Примечательно, что затраты, связанные с проведением оценки оплачивает акимат, а вот оценщика выбирает сам пострадавший.

После вынесения заключения оценщиком в течение трех рабочих дней местным исполнительным органом принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета региона.

Таким образом, владельцы поврежденных паводками автомобилей могут рассчитывать на компенсацию от государства.

Напомним, возмещение ущерба касается только имущества, которое пострадало во время чрезвычайной ситуации. Если режима ЧС нет, но, например, во время сильного ветра на машину упала ветка – государство не будет возмещать ущерб. Зато его покрывает страховка, но не каждая.