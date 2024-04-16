Как пострадавшим от паводков онлайн подать заявку на возмещение ущерба в Казахстане

Пострадавшие от паводков жители Акмолинской области могут в пилотном режиме подать заявку на возмещение ущерба через смартфон в приложении eGov Mobile. О новой услуге узнали журналисты NUR.KZ.

Пострадавшие от паводков казахстанцы могут рассчитывать на поддержку от государства. В частности, они могут получить единовременные выплаты в размере 100 месячных расчетных показателей и помощь в восстановлении и ремонте жилья, а также возмещение другого материального ущерба.

Чтобы им проще было подать заявление на получение помощи, в Казахстане внедряется новая государственная услуга "Заявление о возмещении материального вреда (ущерба) по причине паводков", которая будет доступна в приложении eGov Mobile.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на данный момент пилотный проект по подаче заявки, разработанный совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, доступен только пострадавшим жителям Акмолинской области.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile, найти на главной странице вышеуказанную услугу и пройти опрос, указав все требуемые данные и информацию о пострадавших.

В том числе в заявке нужно указать банковские реквизиты, контактный телефон, адрес происшествия, наличие или отсутствие временного жилья и пострадавшего имущества, а также описание нанесенного ущерба.

Заявление о возмещении материального ущерба по причине паводков в Казахстане. Снимок экрана: eGov Mobile

После заполнения всех данных опросник подписывается, после чего заявка поступает в местные исполнительные органы по району происшествия. Далее будет проводиться выездная оценка пострадавшего имущества и оказываться необходимая поддержка.

Таким образом, внедренный механизм позволит полностью контролировать и мониторить процесс оказания помощи при чрезвычайных ситуациях с оцифровкой всех сведений.

В Минтруда также напомнили, что важно использовать только официальное приложение eGov Mobile, скачанное в официальном магазине приложений. Это нужно для того, чтобы избежать получения личных данных третьими лицами.