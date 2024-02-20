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30 лет независимости Казахстана

В каких городах Казахстана самая дорогая коммуналка, подсчитали аналитики

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Семья считает расходы
Семейная пара. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Расходы на коммунальные услуги относятся к обязательным. Они могут занимать до 27,3 тыс. тенге в месяц для семьи из трех человек в зависимости от города. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Холодная и горячая вода, электроэнергия, отопление, газ и даже вывоз мусора – все это относится к коммунальным услугам, которые казахстанцы оплачивают ежемесячно.

Напомним, что в 2023 году отмечалось их подорожание на 10-30%, связанное с запуском программы "Тариф в обмен на инвестиции". Она была создана для финансирования ремонта и содержания объектов соответствующей инфраструктуры, которые работали в убыток.

Аналитики Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука" решили подсчитать, сколько потратит семья из трех человек в зимний период на содержание квартиры площадью 60 кв. м в самых дорогих городах Казахстана.

Для удобства расчетов условно семья на одного человека потребляет 3 куб. м холодной и 2 куб. м горячей воды, а также 100 кВт/ч электроэнергии.

Самые дорогие города

Согласно данным аналитиков, в среднем по стране расходы на коммунальные платежи у казахстанцев составляют 22 007,2 тенге. Это около 5,6% от средней зарплаты по стране, равной 393 605 тенге.

Как указывается в источнике, по стоимости коммунальных услуг на семью из трех человек ожидаемым лидером оказался Алматы – ее расходы составят 27 364,2 тенге в месяц или 5,8% от средней зарплаты.

При этом в их структуре отдельно выделяется стоимость:

  • электроэнергии – составляет 2 352 тенге за 100 кВт/ч;
  • кубометра горячей воды – 528,5 тенге, хотя в среднем по Казахстану тариф равен 390,8 тенге;
  • вывоза мусора – 553 тенге платит за это каждый алматинец ежемесячно (440 тенге – по стране);
  • 50-литрового баллона сжиженного газа – при средней цене в 3 896 тенге в Алматы он стоит 5 000 тенге;
  • отопления – 206,34 тенге за кв. м, что обходится населению дороже, чем где-либо по стране.

Напомним, что Алматы также оказался самым дорогим городом для жизни в Центральной Азии.

Женщина считает коммунальные платежи
Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

Кто еще в лидерах

Неожиданно второе место по стоимости коммунальных услуг занял Костанай – здесь за месяц жители тратят в среднем 23 600,1 тенге. Это около 7% от уровня средней зарплаты. А по стоимости отдельных услуг выделяются:

  • электроэнергия – 2 244 тенге за 100 кВт/ч;
  • горячая и холодная вода – 381,3 тенге и 86,24 тенге за кубометр соответственно;
  • вывоз мусора – также оказался недешевым и достигает 453 тенге с человека.

Тройку лидеров замыкает крупнейший по площади мегаполис – Шымкент. Здесь семья из трех человек потратит на коммуналку 23 225,2 тенге за месяц.

При этом его жители имеют самую низкую в Казахстане стоимость оплаты на содержание жилища – всего 17,89 тенге за кв. м. Также относительно немного они тратят на вывоз мусора – 395 тенге с человека.

Однако из-за более низкого уровня доходов доля затрат на коммуналку здесь оказалась самой высокой среди городов с наиболее дорогим чеком по квитанции – 8% от средней зарплаты.

Также в пятерку лидеров вошли Уральск (22 814,88 тенге в месяц) и Караганда (21 681,8 тенге).

Напомним, что в Казахстане планируют ввести разные тарифы на воду по уровню потребления.

Также некоторые казахстанцы могут получить жилищную помощь для оплаты коммуналки в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2061746-v-kakih-gorodah-kazahstana-samaya-dorogaya-kommunalka-podschitali-analitiki/

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