Алматы назвали городом с самой дорогой жизнью в Центральной Азии

Индекс стоимости жизни в Алматы равен 36,2, а арендной платы за жилье – 19,5. С такими показателями мегаполис обогнал Астану, Ташкент и Бишкек. Подробнее об индексах узнали журналисты NUR.KZ.

По информации глобальной базы данных о стоимости жизни в мире Numbeo, среди крупных городов Центральной Азии, по которым достаточно данных для мониторинга, Алматы занял первое место по индексу стоимости жизни с показателем 36,2.

Это условный индекс, который показывает, на сколько дешевле и дороже жизнь в том или ином городе относительно Нью-Йорка с базовым показателем в 100%. Например, город с индексом стоимости жизни 120 оценивается на 20% дороже, чем Нью-Йорк, а 80 – соответственно, на 20% дешевле.

Таким образом, относительно базового показателя стоимость жизни сравнивается между городами. Индекс учитывает цены на потребительские товары, продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Сюда при этом не входят расходы на проживание, такие как аренда или ипотека.

Итак, в Алматы он выше, чем в Астане (34), Ташкенте (28,5), а также Бишкеке (28,3).

В каких еще индексах лидирует Алматы

На первом месте Алматы оказался и по индексу арендной платы, который отдельно оценивает стоимость съемного жилья. Здесь данный показатель составил 19,5, когда как в Астане он равен 12,3, в Ташкенте – 14,7, а в Бишкеке – 11,2.

Индекс цен на продукты питания в Алматы равен 33,1, в Астане – 32,4, в Ташкенте – 28,3, а в Бишкеке – 21,8.

Алматы уступил Астане лишь по индексу местной покупательной способности, который оценивает объем товаров и услуг, которые можно приобрести на среднюю "чистую" зарплату в регионе. Этот показатель в данных городах составил 38,2 и 39,4 соответственно. В Ташкенте и Бишкеке – 27,9 и 24,7.

Индексы стоимости жизни в Центральной Азии. Инфографика: numbeo.com

Алматы в азиатском рейтинге

В рейтинге Numbeo по всей Азии среди 86 городов, по которым ведется мониторинг, с индексом стоимости жизни 36,2 Алматы занял середину, точнее 40 место.

На первых трех строчках – Сингапур (82,5), Гонконг (71,5) и Тель-Авив (70,5).

Сколько стоит жизнь в Алматы

По информации аналитиков глобальной базы данных, ежемесячная стоимость жизни в Алматы для семьи из четырех человек без учета оплаты жилья составляет 969 560,3 тенге, а на одного человека – 269 029,4 тенге.

Также напомним, что цены на товары и услуги в Алматы растут быстрее, чем в среднем по Казахстану. Быстрее всего при этом дорожают продукты питания и платные услуги.