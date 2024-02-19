Микрокредиты от государства под 2,5%: кто может получить их в Казахстане

В рамках активных мер содействия занятости молодым казахстанцам, готовым вести бизнес, государство выдает микрокредиты под 2,5%. Сколько таких займов планируется на 2024 год, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существуют различные программы, которые призваны помочь гражданам найти работу.

Например, для казахстанцев, которые готовятся уйти на пенсию, действует программа "Серебряный возраст" – людей официально трудоустраивают, а государство делит с работодателем расходы на выплату зарплат.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала года и по состоянию на 1 февраля ее участниками стали 2,6 тыс. человек.

Помимо этого граждан трудоустраивали на социальные рабочие места (1,8 тыс. человек), на молодежную практику (1,2 тыс. человек), на общественные работы (27 тыс. человек), а также в рамках проектов "Первое рабочее место" (788 человек) и "Контракт поколений" (8 человек). Всего таким образом было занято 33,4 тыс. человек.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности 13,8 тыс. человек прошли социальную профориентацию.

Однако на трудоустройстве активные меры содействия занятости не заканчивается: порядка 6,5 тыс. безработных казахстанцев также были охвачены онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда, и 5,7 тыс. из них завершили его.

Резюме. Иллюстративное фото: Nitchakul Sangpetch/EyeEm/Getty Images

Государство также выделяет гранты и кредиты тем казахстанцам, которые готовы вести свой бизнес. Ранее мы рассказывали о проекте "Бастау Бизнес", в рамках которого можно пройти курсы и получить сертификат на 400 МРП (1 476 800 тенге в 2024 году), который не нужно будет возвращать обратно. По состоянию на 1 февраля таким образом деньги получили 1,6 тыс. человек.

В Минтруда отмечают, что для реализации новых бизнес-инициатив в 2024 году предусмотрена выдача 9 тыс. таких грантов для социально уязвимых категорий населения и 5 796 льготных микрокредитов для молодежи под 2,5% годовых в размере до 5 млн тенге.

О таких микрокредитах мы рассказывали и ранее. Их могут получить молодые предприниматели в возрасте от 21 до 35 лет сроком до 5 лет, а если их бизнес ведется в сфере животноводства – до 7 лет.

При этом получателям такого микрокредита предоставляется льготный период на погашение основного долга и вознаграждения банку до одной трети от общего срока кредитования, то есть отсрочка по платежу на срок до 1 года и 8 месяцев.

Однако у таких микрозаймов под 2,5% есть свои ограничения – их могут получить только те индивидуальные предприниматели (ИП), которые ведут свою деятельность не более 5 лет. Кроме того, государство потребует наличие имущества под залог, хотя и разрешено привлечь залогодателя со стороны.

Всего же, по данным на 1 февраля, активными мерами содействия занятости охвачено 62,5 тыс. казахстанцев: 52,8 тыс. человек были трудоустроены, из них 19,4 тыс. – на постоянную работу.