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Безработных с каким образованием больше всего в Казахстане

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Женщина держит коробку с вещами
Уволенная женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

Уровень безработицы в Казахстане равен 4,7%. Выше всего этот показатель среди трудоспособных граждан с основным средним образованием – 15,2%. О ситуации на рынке труда узнали журналисты NUR.KZ.

Не всегда человеку удается трудоустроиться: кому-то не хватает опыта, кто-то выбрал профессию, которая в данный момент не является востребованной, а у другого работа является сезонной.

По данным Бюро национальной статистики (БНС), в четвертом квартале 2023 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,7%, то есть столько же, сколько и кварталом ранее. Хотя сама численность безработных граждан уменьшилась – с 451 486 человек до 445 886 человек.

Всего же в стране насчитывается почти 9,5 млн трудоспособных граждан (рабочая сила), из которых 6,9 млн числится наемными работниками.

К слову, годом ранее, то есть в четвертом квартале 2022 года, насчитывалось 456 049 безработных, что составляло 4,8% от трудоспособного населения. Другими словами, их количество за год уменьшилось на 2,23%, а общий уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта.

Уровень безработицы в Казахстане
Уровень безработицы в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Какое образование у безработных

Примечательно, что уровень безработицы напрямую зависит от образования населения. Так, например, среди граждан с высшим образованием доля безработных составляет 3,8%, а с техническим и профессиональным – лишь 3,6%.

В то же время среди людей с более низким образованием этот показатель гораздо выше:

  • среднее профессиональное – 5,5%;
  • начальное профессиональное – 6,6%;
  • общее среднее – 9,1%;
  • начальное – 11,8%;
  • основное среднее – 15,2%.
Уровень безработицы в Казахстане в разрезе образования граждан
Уровень безработицы в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Какой пол и возраст у безработных

При этом безработных женщин (245 408 человек) в стране заметно больше, чем мужчин (200 478 человек). Чаще всего безработного гражданина можно найти в городе (276 802 человек), а не в селе (169 084 человек).

Безработица в Казахстане
Безработица в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Что касается возрастного разделения, то, согласно данным БНС, уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет в четвертом квартале 2023 года составил 3,4%122 980 человек.

Больше всего безработных зафиксировано в возрастной категории от 35 до 44 лет – 158 353 человек. В группе 45-54 лет их количество составило 99 189 человек, а 55-64 лет – 65 364 человек.

Стоит отметить, что из общего числа безработных порядка 67 723 человек попали под сокращение, еще 106 333 уволились по собственному желанию, а 99 145 – по семейным обстоятельствам. При этом 1 397 человек ушли с работы в связи с выходом на пенсию, а 2 242 – не работают, так как в этом нет необходимости.

Напомним, в Казахстане безработные граждане могут рассчитывать на поддержку со стороны государства и получение социальной выплаты по потере работы. В 2023 году ее оформили более 206 тыс. человек, из которых порядка 186 тыс. граждан данный вид поддержки был оказан впервые.

В целом же на конец января 2024 года в органах занятости страны зарегистрировано 264,5 тыс. безработных. Их доля составила 2,8% от рабочей силы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060835-skolko-bezrabotnyh-naschityvaetsya-v-kazahstane/

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