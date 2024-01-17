1,5 млн тенге от государства: кто и на какие цели может получить их в Казахстане

Казахстанцы могут получить 400 МРП для реализации новых бизнес-инициатив. Деньги дают безработным и "ипэшникам", относящимся к определенным социальным категориям. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2023 году более 756 тыс. жителей Казахстана были охвачены мерами содействия занятости. Данная работа проводилась в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

В результате 555,7 тыс. человек были трудоустроены, из которых 357,4 тыс. человек нашли постоянную работу.

Часть граждан (198,3 тыс. человек) устроились на субсидируемые рабочие места:

на социальные рабочие места – 17,4 тыс. человек;

человек; на молодежную практику – 33,9 тыс. человек;

человек; на общественные работы – 121,4 тыс. человек;

человек; по проекту "Первое рабочее место" – 9,9 тыс. человек;

человек; по проекту "Контракт поколений" – 493 человека;

человека; по проекту "Серебряный возраст" – 15,2 тыс. человек.

Кто получил грант на ведение бизнеса

Стоит отметить, что меры содействия занятости не ограничиваются трудоустройством безработных казахстанцев. Как отметили в ведомстве, 133,4 тыс. человек в 2023 году было охвачено обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", из них завершили курсы и получили сертификаты 99 тыс. человек.

Имея этот сертификат, казахстанцы могут на безвозмездной основе получить грант от государства в размере 400 месячных расчетных показателей (МРП), или 1 476 800 тенге в 2024 году. В 2023 году было выдано 9 102 таких гранта.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как сообщается на Портале поддержки предпринимательских инициатив, эти деньги можно потратить для запуска своего бизнеса: на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады или оплаты аренды помещений.

Средства нельзя потратить на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков или производство подакцизной продукции.

Но, чтобы получить грант в рамках проекта "Бастау Бизнес", одного сертификата об прохождении обучения недостаточно. Еще нужно относиться к одной из следующих категорий занятости:

зарегистрированный безработный;

индивидуальный предприниматель (до 3 лет).

А также принадлежать к одной из следующих социальных категорий:

получатели пособия по многодетности или их супруги;

получатели адресной социальной помощи и члены их семьи;

лица с инвалидностью;

получатели социального пособия по случаю потери кормильца;

лица с действующим статусом "кандас";

получатели пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью и их супруги;

переселенцы и их трудоспособные члены семьи.

Казахстанцам, которые решат принять участие в проекте "Бастау Бизнес", необходимо учесть тот факт, что они не должны быть участниками активных мер содействия занятости на момент проверки статуса. Исключением являются только граждане, принявшие участие в программах по добровольному переселению.