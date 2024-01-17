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30 лет независимости Казахстана

1,5 млн тенге от государства: кто и на какие цели может получить их в Казахстане

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы могут получить 400 МРП для реализации новых бизнес-инициатив. Деньги дают безработным и "ипэшникам", относящимся к определенным социальным категориям. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2023 году более 756 тыс. жителей Казахстана были охвачены мерами содействия занятости. Данная работа проводилась в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

В результате 555,7 тыс. человек были трудоустроены, из которых 357,4 тыс. человек нашли постоянную работу.

Часть граждан (198,3 тыс. человек) устроились на субсидируемые рабочие места:

Кто получил грант на ведение бизнеса

Стоит отметить, что меры содействия занятости не ограничиваются трудоустройством безработных казахстанцев. Как отметили в ведомстве, 133,4 тыс. человек в 2023 году было охвачено обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", из них завершили курсы и получили сертификаты 99 тыс. человек.

Имея этот сертификат, казахстанцы могут на безвозмездной основе получить грант от государства в размере 400 месячных расчетных показателей (МРП), или 1 476 800 тенге в 2024 году. В 2023 году было выдано 9 102 таких гранта.

Мужчина кладет деньги в пиджак
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как сообщается на Портале поддержки предпринимательских инициатив, эти деньги можно потратить для запуска своего бизнеса: на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады или оплаты аренды помещений.

Средства нельзя потратить на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков или производство подакцизной продукции.

Но, чтобы получить грант в рамках проекта "Бастау Бизнес", одного сертификата об прохождении обучения недостаточно. Еще нужно относиться к одной из следующих категорий занятости:

А также принадлежать к одной из следующих социальных категорий:

  • получатели пособия по многодетности или их супруги;
  • получатели адресной социальной помощи и члены их семьи;
  • лица с инвалидностью;
  • получатели социального пособия по случаю потери кормильца;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • получатели пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью и их супруги;
  • переселенцы и их трудоспособные члены семьи.

Казахстанцам, которые решат принять участие в проекте "Бастау Бизнес", необходимо учесть тот факт, что они не должны быть участниками активных мер содействия занятости на момент проверки статуса. Исключением являются только граждане, принявшие участие в программах по добровольному переселению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2055948-15-mln-tenge-ot-gosudarstva-kto-i-na-kakie-tseli-mozhet-poluchit-ih-v-kazahstane/

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