Что будет с курсом тенге и инфляцией в Казахстане в 2024 году

В 2024 году темпы инфляции будут выше, чем рассчитывалось ранее, а тенге может заметно ослабнуть. Что ожидают эксперты от экономики Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане по итогам 2023 года установилась на уровне 9,8%. За год она снизилась более, чем в два раза – 2022 год закончился на рекордной отметке в 20,3%.

Тем не менее, дальнейшее снижение темпов роста цен может сильно замедлиться. Специалисты Центра исследований прикладной экономики (AERC) выпустили макроэкономический обзор, в котором поделились своими прогнозами по инфляции, курсу тенге и другим экономическим показателям на 2024 год.

Рост цен в 2024 году

Согласно мнению экспертов, средний показатель инфляции за 2024 год составит 8,8%. По сравнению с октябрьским прогнозом их оценка ухудшилась на 0,2 процентных пункта. То есть рост цен может оказаться более быстрым, чем предполагалось ранее.

Причин этому несколько:

в соседней России ожидается ускорение инфляции;

резкое ускорение темпов прироста денежной массы – за один декабрь она выросла на 7,4%.

Прогноз инфляции на 2024 год. Инфографика: Applied Economics Research Centre

Курс тенге в 2024 году

В 2023 году тенге показал себя неплохо – национальная валюта укрепилась на 1,9% за год по отношению к доллару. Такое произошло впервые после трехлетнего ослабления.

На укрепление повлияли значительные продажи валюты из Национального фонда, в том числе и для покупки акций КазМунайГаза, а также заметное ослабление самого доллара в мире.

При этом в текущем году тенге, скорее всего, не продолжит этот успех. Специалисты ожидают, что средний курс установится в районе 473,2 тенге за доллар против 448,17 тенге на текущий момент. То есть нацвалюта в течение года может подешеветь.

Доходы казахстанцев в 2024 году

Стоит также отметить, что, несмотря на инфляционные процессы и возможное ослабление тенге, доходы казахстанцев в 2024 году все равно продолжат расти. По мнению аналитиков за год они должны вырасти примерно на 16,5%.

Если же брать реальный рост, то есть с учетом инфляции, то он может составить около 4,8%. Получается, что ситуация с благосостоянием населения должна улучшиться, ведь в 2023 году, несмотря на то, что номинальные доходы казахстанцев выросли на 14,6% за год, их реальный рост оказался "в минусе" и просел на 0,3%.

Экономический прогноз экспертов. Инфографика: Applied Economics Research Centre

Таким образом, эксперты не ожидают сильного снижения инфляции в 2024 году, однако ее влияние на население уже не будет таким сильным, как в предыдущие годы.

Но стоит понимать, что это лишь прогноз и его главная цель рассказать читателям о происходящих в стране экономических процессах – данную информацию нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.