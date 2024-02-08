Курс доллара еще больше снизился на бирже в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 8 февраля, курс доллара упал еще почти на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
Сейчас средневзвешенный курс американского доллара в Казахстане составляет 450,34 тенге. С момента предыдущих торгов валюта потеряла 1,86 тенге.
Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 446,5-451 тенге, продажа –452-453,1 тенге;
- в Астане: покупка – 446,5-448 тенге, продажа – 452-452,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 450,9-451,4 тенге, продажа – 452,7-453,1 тенге.
- в Астане: покупка – 445,5-450 тенге, продажа – 453-453,5 тенге.
Отметим, что вчера стоимость доллара снизилась на 2,23 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059948-kurs-dollara-esche-bolshe-snizilsya-na-birzhe-v-kazahstane/