Из-за чего жилье может подорожать в Казахстане, рассказали аналитики

Рост цен на рынке жилья значительно ниже инфляции в Казахстане. Но он может немного ускориться из-за инфляционных процессов и ослабления тенге. О других возможных причинах узнали журналисты NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане по итогам декабря 2023 года опустилась до 9,8%. При этом в некоторых сферах экономики темпы роста цен замедлились еще сильнее. Например, первичное жилье на отечественном рынке за год подорожало всего на 3,4%, а вторичное жилье вовсе стало дешевле – на 3,7%.

Как считают эксперты Halyk Finance, на цены мог заметно повлиять спрос среди населения. Он по сравнению с предыдущими годами сильно снизился. В текущем году можно выделить лишь несколько месяцев, которые показали более высокие продажи, чем в 2022 году. В целом спрос падает уже второй год подряд. В 2023 году он снизился на 20%, а в 2022 году – на 23%.

Снижение спроса произошло в том числе из-за того, что казахстанцы стали меньше тратить пенсионные накопления на покупку жилья. Также свою роль сыграло и то, что в стране начали сокращать финансирование некоторых льготных жилищных программ, таких как "7-20-25".

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, в ближайший год темпы роста цен на казахстанском рынке первичного жилья могут ускориться – в среднем до 6-8%. Как считают эксперты, причин у этого может быть несколько, среди которых возможное ослабление тенге, высокое среднегодовое значение инфляции, небольшое количество предложений на рынке и рост покупательной способности зарплат.

Немного подорожает и вторичное жилье. Эксперты предполагают, что текущее снижение цен уже завершается и в дальнейшем они начнут расти – примерно на 3% за год.

Впрочем, так как темпы роста будут ниже, чем у "первички", в стране уже сейчас наблюдается некоторая переоценка всего рынка. В таких условиях спрос с первичного рынка может частично перетечь в пользу готового к заселению жилья на "вторичке".

Стоит отметить, что текущие цены являются одной из причин, по которой спрос на рынке жилья постепенно снижается: у многих казахстанцев просто нет возможности приобрести собственную квартиру или дом.