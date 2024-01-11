Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы стали чаще покупать квартиры и частные дома

Опубликовано:

Домик-копилка на фоне стройки.
Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В декабре "ожил" казахстанский рынок недвижимости. Граждане, несмотря на рост цен, стали чаще покупать жилье. За месяц было продано почти 38 тыс. квартир и домов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам декабря цены на первичном рынке жилья выросли на 3,4% за год. Вторичный рынок, наоборот, подешевел (на 3,7% за год). Возможно, это повлияло и на выбор казахстанцев, которые стали чаще покупать частные дома.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в декабре было зарегистрировано 37 818 сделок купли-продажи – это сразу на 19,2% больше, чем было в ноябре, и на 12,6% больше прошлогоднего показателя.

Сделки купли-продажи в Казахстане
Сделки купли-продажи в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

За месяц казахстанцы приобрели 8 238 индивидуальных домов. Это на 8,7% или на 659 сделок больше, чем было в ноябре 2023 года. Остальные 29 580 сделок были совершены по квартирам (рост на 22,5% за месяц).

Чаще всего сделки совершались в Алматы (7 594 продажи), Астане (7 157 продаж) и в Карагандинской области (2 946 продаж). В области Ұлытау было зарегистрировано всего 447 сделок.

Если брать во внимание квартиры, то чаще всего казахстанцы покупали 2-комнатные – 11 465 сделок. Следом идут 1-комнатные – 10 181 сделка. На 3-комнатные пришлась лишь 6 491 сделка.

Сделки купли-продажи жилья в декабре 2023 года
Сделки купли-продажи жилья в декабре. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что в последний месяц 2023 года рынок недвижимости в Казахстане немного "ожил". Предыдущие три месяца спрос на жилье лишь падал.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, насколько доступно жилье в Казахстане. Как оказалось, у многих жителей нет возможности приобрести свою недвижимость, учитывая текущие цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2054927-kazahstantsy-stali-chasche-pokupat-kvartiry-i-chastnye-doma/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.