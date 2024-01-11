Казахстанцы стали чаще покупать квартиры и частные дома

В декабре "ожил" казахстанский рынок недвижимости. Граждане, несмотря на рост цен, стали чаще покупать жилье. За месяц было продано почти 38 тыс. квартир и домов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам декабря цены на первичном рынке жилья выросли на 3,4% за год. Вторичный рынок, наоборот, подешевел (на 3,7% за год). Возможно, это повлияло и на выбор казахстанцев, которые стали чаще покупать частные дома.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в декабре было зарегистрировано 37 818 сделок купли-продажи – это сразу на 19,2% больше, чем было в ноябре, и на 12,6% больше прошлогоднего показателя.

Сделки купли-продажи в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

За месяц казахстанцы приобрели 8 238 индивидуальных домов. Это на 8,7% или на 659 сделок больше, чем было в ноябре 2023 года. Остальные 29 580 сделок были совершены по квартирам (рост на 22,5% за месяц).

Чаще всего сделки совершались в Алматы (7 594 продажи), Астане (7 157 продаж) и в Карагандинской области (2 946 продаж). В области Ұлытау было зарегистрировано всего 447 сделок.

Если брать во внимание квартиры, то чаще всего казахстанцы покупали 2-комнатные – 11 465 сделок. Следом идут 1-комнатные – 10 181 сделка. На 3-комнатные пришлась лишь 6 491 сделка.

Сделки купли-продажи жилья в декабре. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что в последний месяц 2023 года рынок недвижимости в Казахстане немного "ожил". Предыдущие три месяца спрос на жилье лишь падал.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, насколько доступно жилье в Казахстане. Как оказалось, у многих жителей нет возможности приобрести свою недвижимость, учитывая текущие цены.