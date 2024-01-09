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На сколько жилье подорожало в Казахстане

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Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За прошедший 2023 год цены на первичном рынке недвижимости незначительно выросли (на 3,4%), а на вторичном, наоборот, упали (на 3,7%). О стоимости одного "квадрата" жилья, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2023 году рынок жилой недвижимости неоднократно испытывал рост цен. При этом в ноябре было зафиксировано незначительное снижение на первичном рынке жилья – всего на 0,7% за месяц.

Тем не менее декабрь данную тенденцию не продолжил. Согласно данным Бюро национальной статистики, "первичка" за месяц подорожала на 0,6%, вторичное жилье – на 0,2%, а арендное – на 0,9% за месяц.

Изменение цен на рынке жилья в декабре 2023 года
Изменение цен на рынке жилья в декабре 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

В годовом разрезе ситуация неоднозначная. Цены на первичном рынке стали выше на 3,4% по сравнению теми, что были в декабре 2022 года. Выросла и арендная плата – на 1,6% за год. А вот вторичное жилье, напротив, за год стало дешевле, правда, лишь на 3,7%.

Изменение цен на рынке жилья за год
Изменение цен на рынке жилья за год. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, по итогам 2023 года средняя стоимость квадратного метра установилась следующей:

  • первичный рынок – 494 898 тенге;
  • вторичный рынок – 494 373 тенге;
  • рынок арендного жилья – 4 871 тенге.

Где в Казахстане самое дорогое жилье

В декабре самые высокие цены на первичном рынке жилья фиксировались в Астане – 588 834 тенге за "квадрат", а Алматы стал лидером по ценам на "вторичку" – 611 954 тенге. Там же самая дорогая аренда жилья – 5 549 тенге за квадратный метр.

Примечательно, что вторичное жилье в обоих мегаполисах за год заметно подешевело: в Астане – на 7,8%, а в Алматы – на 3,8% по сравнению с декабрем 2022 года.

Самое дешевое первичное жилье можно найти в Жезказгане, где в рамках программы "Нурлы Жер" один "квадрат" стоит всего 160 тыс. тенге, а также в Актобе с ценником в 259 518 тенге.

Вторичное жилье по низким ценам продается в Кокшетау (294 101 тенге), Туркестане (297 143 тенге) и Таразе (297 738 тенге за квадратный метр).

В Шымкенте на первичном рынке жилой недвижимости в декабре пришлось бы заплатить около 435 734 тенге за "квадрат", на вторичном – 430 256 тенге, а на арендном – всего 2 881 тенге.

Стоимость жилья в Казахстане (декабрь 2023 года)
Стоимость жилья в Казахстане (декабрь 2023 года). Источник: Бюро национальной статистики

Несмотря на то, что "вторичка" немного подешевела, многие граждане по-прежнему не могут себе позволить собственное жилье. Ранее мы подробно рассказывали о том, насколько жилую недвижимость можно считать доступной в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2054624-podeshevelo-li-zhile-v-kazahstane-v-2023-godu/

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