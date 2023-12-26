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Почти 20 трлн тенге должны казахстанцы банкам

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Менеджер банка передает деньги заемщику
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

В ноябре казахстанцы оформили займы на 1,39 трлн тенге. А общая сумма задолженности превысила 19,3 трлн тенге. Какие кредиты оформляют граждане, узнали журналисты NUR.KZ.

Всего за один ноябрь, как сообщают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, порядка 2,8 млн человек оформили 4,8 млн кредитов. Общая сумма займов составила 1,39 трлн тенге. Это сразу на 12% больше, чем было в октябре 1,23 трлн тенге.

Выдачи кредитов в ноябре 2023 года.
Статистика по кредитам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Большую часть выданных кредитов составили потребительские беззалоговые займы. Их оформило порядка 2,4 млн человека, а общая сумма составила 936,2 млрд тенге.

Примечательно, что почти половина этого объема, то есть 463,6 млрд тенге, пришлась лишь на 10% заемщиков (240,1 тыс. человек). Самая большая сумма займа достигла 70 млн тенге.

Остальные 90% заемщиков оформили лишь немногим больше – 472,7 млрд тенге.

Потребительские беззалоговые кредиты
Статистика по кредитам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В целом, по состоянию на 1 декабря общий кредитный портфель физических лиц достиг 19,3 трлн тенге. На потребительские беззалоговые займы приходится 49% или 9,38 трлн тенге.

Общая доля NPL90+, то есть кредитов с просрочкой более чем на 90 дней, составила 10,5%.

Кредитный портфель физических лиц достиг 19,3 трлн тенге в ноябре 2023 года.
Статистика по кредитам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что кредитный портфель мог расти значительно быстрее. Но, например, в третьем квартале 2023 года порядка 70% граждан получили отказ на свои заявки по кредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2052730-pochti-20-trln-tenge-dolzhny-kazahstantsy-bankam/

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