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Ускорение роста цен прогнозируют эксперты в Казахстане

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Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Покупка продуктов. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Финансовые эксперты прогнозируют небольшое ускорение инфляции к декабрю следующего года в Казахстане. А базовая ставка, по их ожиданиям, продолжит снижаться. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября общая инфляция в стране установилась на уровне 10,3%. Это более чем в два раза меньше показателя, который наблюдался в начале 2023 года.

Впрочем, согласно результатам опроса Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), эксперты ожидают, что через 12 месяцев темпы роста цен на товары и услуги ускорятся до 10,6%.

Однако несмотря на это порядка 76% опрошенных финансовых экспертов ожидают, что Национальный банк РК на первом заседании в 2024 году по поводу базовой ставки примет решение снизить ее до 15,5% или 15,25%. Сейчас же она находится на уровне 15,75%.

Что касается курса тенге, то здесь респонденты, принимая во внимание волатильность нефтяных котировок, потенциальный предновогодний рост спроса на инвалюту, а также снижение объемов конвертации средств Нацфонда, в декабре ожидают его некоторого ослабления – в пределах 8,4 тенге, до 468,2 тенге за доллар.

При этом долгосрочные ожидания в отношении тенге улучшились – если месяцем ранее эксперты считали, что курс доллара в ближайший год вырастет до 492,4 тенге, то теперь этот показатель снизился до 489,6 тенге.

Прогноз экспертов в декабре
Экономический прогноз экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, следует отметить, что данные прогнозы не являются руководством для инвестиционной деятельности. Курс тенге, а также такие параметры, как инфляция, зависят от множества факторов, и не на все из них можно повлиять.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049903-uskorenie-rosta-tsen-prognoziruyut-eksperty-v-kazahstane/

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