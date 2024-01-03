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Продать валюту из Нацфонда на миллиард долларов планируют в Казахстане

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Деньги. Купюры.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе Нацбанк планирует продать валюту из Национального фонда на общую сумму порядка 1 млрд долларов. Куда пойдут деньги и как это может повлиять на тенге, узнали журналисты NUR.KZ.

2023 год закончился для тенге небольшим укреплением. Как сообщили в Национальном банке РК, курс казахстанской валюты по отношению к доллару укрепился на 0,8%.

Не последнюю роль в этом усилении сыграли сами действия финрегулятора. Так, например, только в декабре Нацбанком было продано 646 млн долларов из Национального фонда.

Деньги пошли на обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз". Доля потраченных из Нацфонда средств составила порядка 18% от общего объема торгов (3,5 млрд долларов), но не более 34 млн долларов в день.

"Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", – объяснили в Нацбанке.

При этом Национальный банк РК также проводил и закупку иностранной валюты. Так, для Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) было приобретено 30 млн долларов, а общая сумма покупки составила 191 млн долларов, или 5% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в декабре Национальный Банк не проводил. 

Доллары в руках
Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трансферты валюты из Нацфонда, несмотря на осторожные действия финрегулятора, все равно положительно влияют на тенге и способствуют его укреплению.

В январе такая косвенная помощь может оказаться еще заметнее, ведь из Нацфонда планируется взять порядка 1 - 1,1 млрд долларов, которые будут проданы на валютном рынке Казахстана.

Порядка 100-200 млн долларов планируется потратить на поддержание валютной доли активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), а еще 30 млн долларов на поддержание аналогичных активов у КФГД.

В целом же, как сообщили в Нацбанке, несмотря на влияние трансфертов из Национального фонда, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2053719-prodat-valyutu-iz-natsfonda-na-milliard-dollarov-planiruyut-v-kazahstane/

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