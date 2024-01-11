Какие зарплаты предлагали казахстанцам в 2023 году

Медианная зарплата, которую предлагали казахстанцам в 2023 году составила 223 792 тенге. Однако были вакансии с окладами и более 1 млн тенге. Кого искали работодатели страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Не всегда работодатели готовы платить большие зарплаты. Например, если смотреть по вакансиям, которые они публикуют, то предлагаемая ими медианная зарплата, как отмечают аналитики компании по трудоустройству HeadHunter, в 2023 году составила всего 223 792 тенге.

Буквально это означает, что в одной половине вакансий предлагали оклады меньше этой суммы, а в другой – больше. Это гораздо меньше средней номинальной зарплаты, которая была зафиксирована в третьем квартале 2023 года.

В целом заработную плату больше миллиона обещали лишь в 3,5% опубликованных вакансий. Самыми "дорогими" вакансиями прошедшего года стали:

директор по персоналу и стратегическому развитию в Алматы – от 3 млн до 5 млн тенге до вычета налогов и социальных платежей;

до вычета налогов и социальных платежей; руководитель команды разработчиков мобильных приложений и сайтов (Team Lead Backend Developer) в Астане – до 10 тыс. долларов на руки;

на руки; заместитель председателя правления по производству в Астане – до 8,75 тыс. долларов до вычета налогов;

до вычета налогов; директор крупного завода в Алматы – от 4 до 8 тыс. долларов до вычета налогов;

до вычета налогов; главный специалист по искусственному интеллекту (Lead AI Data Scientist) в Астане – до 8 тыс. долларов до вычета налогов.

Совещание. Иллюстративное фото: courtneyk/Getty Images

При этом ранее мы рассказывали о вакансиях с зарплатой более 1 млн тенге, которые доступны казахстанцам, готовым работать вахтовым методом.

Что касается самых востребованных профессий, то в 2023 году работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов – на них пришлось 10% всех вакансий. Также были востребованы бухгалтеры (7%), консультанты и кассиры (5%).

За 2023 год работодатели опубликовали на портале компании более полумиллиона вакансий по разным направлениям – за год их количество выросло на 28%. Большая часть (94%) предполагала полный рабочий день, а "удаленку" предлагали в 3% вакансий. Чаще всего искали людей с опытом от 1 года до 3 лет.

Больше всего вакансий разместили компании, занятые в розничной торговле – 14% от общего количества. Следом идет сфера товаров народного потребления (9%), а замыкает тройку лидеров сектор строительства и недвижимости – 8%. Также активно искали работников компании, специализирующиеся на продуктах питания (8%) и представители финансового сектора (5,5%).

Стоит отметить, что примерно в 10 тыс. предложениях работодатели уточнили, что работа подходит и для лиц с инвалидностью.

Напомним, в 2024 году в Казахстане была увеличена минимальная заработная плата и другие расчетные показатели, которые могут повлиять на размер окладов работников. О том, как они могут измениться, мы подробно рассказали здесь.