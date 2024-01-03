Где казахстанцы могут заработать более 1 млн тенге

Большие оклады могут получать не только банкиры и финансисты, но также инженеры и сварщики. Еще казахстанцам предлагают вахтовую работу с зарплатой более 1 млн тенге. Где именно, узнали журналисты NUR.KZ.

Вахтовая работа может оказаться очень выгодным вариантом для казахстанцев. Гражданам, которые готовы уехать на заработки, как правило готовы платить значительно больше, чем штатным работникам.

Как отмечают аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, на такие позиции ищут не только специалистов по добыче сырья, но также машинистов, инженеров, сборщиков, фрезеровщиков, сварщиков и даже поваров, охранников, нянь, программистов, медицинских работников и продавцов.

Больше всего вакансий для вахтовиков в 2023 году публиковалось в Караганде и Атырау – на них приходится 10% и 8% от общего числа предложений соответственно.

Сколько платят вахтовикам

Как оказалось, средняя зарплата вахтовиков составляет примерно 541 000 тенге. Для сравнения: по итогам 3 квартала 2023 года в целом по Казахстану этот показатель составлял 350 542 тенге.

Однако причина такой разницы кроется в том, что большинство подобных вакансий принадлежит компаниям, которые работают за рубежом: в Англии, Нидерландах, Бельгии, Германии и России.

Например, в Бельгию требуется сварщик с опытом работы 1–3 года. Работодатель обещает зарплату в размере о т 1,3 до 1,7 млн тенге – на руки.

требуется сварщик с опытом работы 1–3 года. Работодатель обещает зарплату в размере о – на руки. В Россию , в город Мурманск, требуется специалист по автоматизации (Инженер АСУ ТП) с опытом работы от 1 до 3 лет – ему готовы платить чистыми от 1,7 до 2 млн тенге.

, в город Мурманск, требуется специалист по автоматизации (Инженер АСУ ТП) с опытом работы от 1 до 3 лет – ему готовы платить чистыми В Германии ищут сварщика на полуавтомат с аналогичным стажем. На руки обещают от 1 до 1,5 млн тенге.

ищут сварщика на полуавтомат с аналогичным стажем. На руки обещают Монтажник технологических труб с опытом работы от 3 до 6 лет необходим в Нидерландах . Зарплату обещают в размере от 1,3 до 1,5 млн тенге на руки .

. Зарплату обещают в размере на руки А вот в Англии требуются сборщики урожая. Опыт работы не нужен, зато платят не меньше, чем другим специалистам – от 1 до 1,5 млн тенге чистыми.

Таким образом, казахстанские специалисты, которые не могут найти высокооплачиваемую работу у себя в стране, всегда могут "попытать счастья" за границей, где наблюдается спрос на их профессию.