Средняя зарплата уменьшилась в Казахстане

Показатель средней зарплаты в Казахстане за последние три месяца уменьшился на 4,1% или почти на 15 тыс. тенге. Какие оклады получали работники в третьем квартале 2023 года, узнали журналисты NUR.KZ.

Во втором квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата достигла рекордного значения – более 365 тыс. тенге. Однако в третьем квартале ситуация изменилась. По данным Бюро национальной статистики этот показатель снизился примерно на 4,1% – до 350 542 тенге.

Впрочем, в годовом разрезе все равно наблюдается ее увеличение – номинальная зарплата выросла на 16,9%, тогда как реальный рост, то есть с учетом текущей инфляции в стране, составил 3,5%.

Рост среднемесячной заработной платы в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Важно понимать, что показатель средней номинальной зарплаты не определяет точный размер оклада, который получают казахстанцы. Во-первых, аналитики учитывают сумму до вычета всех налогов и отчислений. А во-вторых, статистика приводится без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Средняя зарплата также сильно отличается в зависимости от региона и сектора экономики. Так, например, самый большой показатель зафиксирован в Атырауской области – 602 411 тенге, а самый маленький в Туркестанской – 248 905 тенге.

В Алматы этот среднемесячная номинальная зарплата в третьем квартале составила 409 000 тенге, в Астане – 449 873 тенге, а в Шымкенте – 266 852 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Самой высокооплачиваемой сферой экономики стал сектор горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 756 687 тенге. Высокими окладами также отличилась сфера финансовой и страховой деятельности – 668 907 тенге.

Самые низкие зарплаты в третьем квартале платили в сферах искусства, развлечения и отдыха (226 546 тенге), в сельском, рыбном и лесном хозяйстве (236 665 тенге), а также в секторе водоснабжения, сбора, обработки, удаления отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (239 248 тенге).

Впрочем, даже в таком разрезе средняя номинальная зарплата не всегда является самым точным способом определить размеры окладов казахстанцев.

Поэтому аналитики также используют медианный показатель, который определяет центр в зарплатной сетке казахстанцев. В третьем квартале он составил 230 924 тенге. Буквально это значит, что одна половина работников получает больше этой суммы, а другая – меньше.