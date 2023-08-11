Гречневая крупа, сахар и другие продукты питания сильно подешевели в Казахстане

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Годовой рост цен на основные продукты питания в Казахстане составил 7,7% при инфляции в 14%. За полгода он уменьшился в несколько раз. Что подешевело больше всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики на 8 августа, цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане за неделю не изменились, с начала месяца уменьшились на 0,1%, с января выросли на 3,9%, а за год – на 7,7%.

Напомним, что годовая инфляция в целом по итогам июля 2023 года составила 14%, продукты питания при этом за год в среднем подорожали на 13,5%.

К слову, этот показатель за последние полгода значительно снизился. В феврале, когда наблюдался его последний рекорд, инфляция составила 21,3%, а в продовольственном секторе – целых 26,2%.

Тогда же наблюдался и сильный рост цен на СЗПТ – по данным на 7 февраля основные продукты питания подорожали на 23,5% за год. То есть на данный момент рост цен на них уменьшился в несколько раз.

Как изменились цены на отдельные товары

Напомним, что в список социально значимых продовольственных товаров входят 19 продуктов питания, в том числе хлеб, некоторые крупы, основные овощи и молочные продукты.

За последний год сильно подешевела весовая гречневая крупа (на 33,1% до 338 тенге), а вместе с ней в среднем снизились цены на сахарный песок (на 29,3% до 434 тенге), репчатый лук (на 7% до 177 тенге), подсолнечное масло (на 5,9% до 781 тенге) и картофель (на 0,8% до 174 тенге).

Сильнее всего при этом подорожала белокочанная капуста (на 50,8% до 159 тенге), напомним, что ее стоимость активно растет последнее время.

Также сильно выросли средние цены на шлифованный, полированный рис (на 50,7% до 446 тенге), яйца первой категории (на 21,1% до 453 тенге), кефир жирностью 2,5% в мягкой упаковке (на 20,6% до 412 тенге) и весовые рожки (на 20,3% до 316 тенге).

Стоимость социально значимых продуктов питания в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Между тем казахстанцы могут по-другому воспринимать инфляцию. Например, в июле они отметили рост цен на молочную, мясную, плодоовощную продукцию и хлебобулочные изделия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032131-rost-tsen-na-osnovnye-produkty-pitaniya-umenshilsya-v-neskolko-raz-v-kazahstane/