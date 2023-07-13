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Белокочанная капуста продолжает дорожать в Казахстане

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Продукты питания вместе с деньгами лежат в корзине
Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на снижение инфляции, некоторые продукты питания продолжают дорожать. Так, например, происходит с белокочанной капустой. О том, насколько изменилась ее стоимость, узнали журналисты NUR.KZ.

Стоимость многих социально значимых продовольственных товаров в последнее время остается стабильной. Так, например, по данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю (с 4 по 11 июля) не изменились средние цены на соль, яйца, репчатый лук, творог, молоко, говядину, рис, социальный хлеб, рожки и муку первого сорта.

При этом часть социальных товаров успела подешеветь. Так, цены на гречневую крупу за неделю упали на 0,9%, а на подсолнечное масло – на 0,7%.

Незначительно снизились в цене сахарный песок (на 0,2%), кефир (на 0,1%) и куриные окорочка (на 0,1%). И совсем немного подорожали сливочное масло (на 0,1%), картофель (на 0,6%) и морковь (на 0,7%).

Тем не менее среди социально значимых продуктов есть и свои исключения. Например, белокочанная капуста. Она дорожает уже не первую неделю и в период с 4 по 11 июля успела вырасти в цене еще на 3,8%. С начала месяца прирост составил уже 4,8%.

Впрочем, в ряде регионов рост цен на капусту оказался еще более сильным. Рекордсменом стала Астана, где всего за неделю средняя стоимость овоща выросла сразу на 16,9%.

Также отметились подорожанием Шымкент (10,5%) и Конаев (8,1%). В Алматы недельный рост цен составил 8%. При этом исключением стали Уральск и Актау, где цены, наоборот, снизились на 3,2% и 3,6% соответственно.

Белокочанная капуста подорожала на 3,8% за неделю.
Изменение цен на белокочанную капусту. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что заметно подорожала капуста и за год – на 11,9% в среднем по Казахстану. В годовом разрезе самый сильный рост цен был зафиксирован в Конаеве – более чем в 2,1 раза.

На втором месте оказался Жезказган с приростом в 43,4%, а на третьем месте расположился Тараз – 34,1%. В Алматы цены выросли на 15,4%, в Шымкенте – на 22,1%, а в Астане – на 33,3%.

При этом снижение цен зафиксировано в Атырау (на 29,1%), Кызылорде (на 9,3%), Туркестане (на 9,2%), Уральске (на 5%) и в Актобе (на 3,8%).

Белокочанная капуста подорожала на 11,9% за год.
Изменение цен на белокочанную капусту. Источник: Бюро национальной статистики

По состоянию на 11 июля средняя стоимость одного килограмма белокочанной капусты, по данным аналитиков, установилась в районе 140 тенге. Однако в некоторых регионах цены превышают 200 тенге.

Напомним, по итогам июня общая инфляция в Казахстане составила 14,6% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028520-belokochannaya-kapusta-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/

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