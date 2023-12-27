Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На сколько выросли цены на продукты питания и услуги за 2023 год в Казахстане

Опубликовано:

деньги, калькулятор и картофель.
Стоимость продукта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Инфляция показывает увеличение цен на множество видов товаров и услуг. Как показывает официальная статистика, в уходящем году наметилось замедление темпов их подорожания, сообщает NUR.KZ.

Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, при котором происходит обесценивание денег и снижается их покупательская способность.

Ее изменения отслеживает Бюро национальной статистики (БНС), а каждый месяц публикуются соответствующие данные.

При этом следует помнить, что продукты питания могут подорожать больше, чем общий уровень инфляции, по одной простой причине – общий показатель включает в себя не только еду, но также непродовольственные товары и услуги.

И если один компонент инфляции вырос, то другие могут снизиться или замедлиться – в итоге общий уровень роста цен будет меньше, чем подорожание только продуктов питания.

Что с инфляцией

Согласно данным статистики, в декабре 2022 года уровень годовой инфляции достигал 20,3%. В январе уходящего года он возрос до 20,7% и продолжал повышаться до февраля (21,3%).

Однако затем общая тенденция сменилась – темпы роста годовой инфляции стали замедляться с каждым месяцем и в итоге достигли 10,3% в ноябре 2023 года (данные за декабрь пока не опубликованы).

Инфографика по инфляции
Динамика годовой инфляции по месяцам. Источник: Бюро национальной статистики

То есть замедляются именно темпы роста инфляции, но пока что непосредственного снижения самих цен на продукты питания и услуги нет.

Что подорожало больше всего

Как указывается в инфографике БНС, основным драйвером инфляции в ноябре 2023 года стали:

Инфографика
Динамика роста компонентов годовой инфляции. Источник: Бюро национальной статистики

При этом среди отдельных составляющих годовой инфляции в Казахстане только платные услуги показали ускорение в ноябре (12%). Остальные компоненты продолжили снижение:

  • продовольственные товары – выросли в цене на 9,2% в годовом выражении (к ноябрю 2022 года), а в октябре этот показатель был равен 10,8%;
  • непродовольственные товары – рост составил 9,9% (11% в октябре).

Инфляция в регионах

В ноябре 2023 года наибольшее подорожание товаров и услуг испытали жители:

  • Карагандинской области – инфляция составила 11,6% при среднем показателе по стране в 10,3%;
  • Акмолинской области и Ұлытау – 11,2%;
  • Северо-Казахстанской и Туркестанской областей – 11%.

Таким образом, в 2023 году общий тренд по инфляции сложился скорее положительным – темпы ее роста снизились в два раза по сравнению с показателями на начало года.

Однако товары и услуги все же подорожали на 10,3% за год.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, какой будет ситуация с инфляцией в мире в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052818-na-skolko-vyrosli-tseny-na-produkty-pitaniya-i-uslugi-za-2023-god-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.