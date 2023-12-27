На сколько выросли цены на продукты питания и услуги за 2023 год в Казахстане

Инфляция показывает увеличение цен на множество видов товаров и услуг. Как показывает официальная статистика, в уходящем году наметилось замедление темпов их подорожания, сообщает NUR.KZ.

Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, при котором происходит обесценивание денег и снижается их покупательская способность.

Ее изменения отслеживает Бюро национальной статистики (БНС), а каждый месяц публикуются соответствующие данные.

При этом следует помнить, что продукты питания могут подорожать больше, чем общий уровень инфляции, по одной простой причине – общий показатель включает в себя не только еду, но также непродовольственные товары и услуги.

И если один компонент инфляции вырос, то другие могут снизиться или замедлиться – в итоге общий уровень роста цен будет меньше, чем подорожание только продуктов питания.

Что с инфляцией

Согласно данным статистики, в декабре 2022 года уровень годовой инфляции достигал 20,3%. В январе уходящего года он возрос до 20,7% и продолжал повышаться до февраля (21,3%).

Однако затем общая тенденция сменилась – темпы роста годовой инфляции стали замедляться с каждым месяцем и в итоге достигли 10,3% в ноябре 2023 года (данные за декабрь пока не опубликованы).

Динамика годовой инфляции по месяцам. Источник: Бюро национальной статистики

То есть замедляются именно темпы роста инфляции, но пока что непосредственного снижения самих цен на продукты питания и услуги нет.

Что подорожало больше всего

Как указывается в инфографике БНС, основным драйвером инфляции в ноябре 2023 года стали:

продукты питания и безалкогольные напитки – они занимают наибольшую долю и сильнее всего влияют на уровень годовой инфляции;

жилищные услуги – изменения в течение года были незначительными, а под конец периода их доля выросла за счет подорожания коммунальных услуг;

одежда и обувь – их доля имеет небольшие изменения в течение года.

Динамика роста компонентов годовой инфляции. Источник: Бюро национальной статистики

При этом среди отдельных составляющих годовой инфляции в Казахстане только платные услуги показали ускорение в ноябре (12%). Остальные компоненты продолжили снижение:

продовольственные товары – выросли в цене на 9,2% в годовом выражении (к ноябрю 2022 года), а в октябре этот показатель был равен 10,8%;

непродовольственные товары – рост составил 9,9% (11% в октябре).

Инфляция в регионах

В ноябре 2023 года наибольшее подорожание товаров и услуг испытали жители:

Карагандинской области – инфляция составила 11,6% при среднем показателе по стране в 10,3%;

Акмолинской области и Ұлытау – 11,2%;

Северо-Казахстанской и Туркестанской областей – 11%.

Таким образом, в 2023 году общий тренд по инфляции сложился скорее положительным – темпы ее роста снизились в два раза по сравнению с показателями на начало года.

Однако товары и услуги все же подорожали на 10,3% за год.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, какой будет ситуация с инфляцией в мире в 2024 году.