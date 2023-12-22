Сколько тратят на коммуналку казахстанцы и жители других стран

Расходы казахстанцев на оплату коммунальных услуг равны менее 10% от средней зарплаты. Как сообщает портал Ranking.kz, это немного, особенно по мировым меркам. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что коммунальные услуги в Казахстане заметно подорожали в 2023 году, тарифы, по которым платят жители, можно считать относительно низкими.

Среднемесячный коммунальный платеж для квартиры площадью 85 квадратных метров, по данным аналитиков, составляет около 55 долларов, или чуть больше 25 тыс. тенге по текущему курсу. В эту сумму входят электроэнергия, отопление и кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора.

Если учитывать, что среднестатистический размер квартир в Казахстане немного меньше (55-60 "квадратов"), то можно предположить, что и коммуналка для проживающих в них жителей страны обходится дешевле – 35-40 долларов (16-18 тыс. тенге).

Как оказалось, казахстанские тарифы являются одними из самых низких, если сравнивать с другими государствами Центральной Азии и Содружества независимых государств (СНГ).

Например, в России средний чек по коммуналке за квартиру в 85 "квадратов" составляет 89,9 долларов, а в Армении – вообще 111 долларов.

Примечательно, что Казахстан отличился не только низкими ценами, но и в целом благоприятным соотношением коммунальных платежей со средней заработной платой.

Стоит отметить, что за среднюю зарплату взяли сумму в 571 доллар, то есть около 260 тыс. тенге. Она заметно отличается от той, что была подсчитана Бюро национальной статистики по итогам третьего квартала 2023 года (350 тыс. тенге), потому что указана уже после удержания налогов и других обязательных платежей.

Так, затраты на коммуналку у казахстанцев в среднем занимают всего 9,7% зарплаты. Чуть больше тратят жители Беларуси – 10,4% и Узбекистана – 11,9%. В России этот показатель значительно выше – 16%, а в Армении – 18%.

Украина отличилась одной из самых высоких долей – 21,7% от зарплаты, хотя стоимость коммунальных услуг там не самая высокая (около 87,9 долларов в месяц).

Расходы жителей на оплату коммунальных услуг. Инфографика: ranking.kz

Данные подсчеты в целом сопоставимы с официальной статистикой. Так, расходы одного домохозяйства на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в третьем квартале текущего года в среднем составляли 39,4 тыс. тенге, то есть чуть более 13,1 тыс. тенге в месяц. Это всего около 4,3% от всех расходов среднестатистической казахстанской семьи.

Расходы казахстанев на оплату коммунальных услуг. Инфографика: ranking.kz

Тем не менее, даже учитывая тот факт, что коммунальные услуги в стране не являются дорогими и не несут большую нагрузку на бюджет семьи, казахстанцы не оплачивают их вовремя и уже задолжали миллиарды.