Какой будет ситуация с инфляцией в мире в 2024 году, рассказали эксперты

Аналитики заявили, что для большей части мира 2024 год может стать годом, когда уровень инфляции, наконец, вернется к нормальным значениям, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Некоторые уже назвали это новогодним чудом: инфляция во всем мире начала замедляться намного быстрее, чем ожидали аналитики. Если прогнозы сбудутся, и эта тенденция продолжит набирать обороты, то впервые за последние три года показатель инфляции в большей части мира может вернуться до нормальных значений.

По оценкам экономистов Goldman Sachs, базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители) в США, Европе и некоторых развивающихся странах составила 2,2% в период с сентября по ноябрь. Все эти страны пережили рекордный всплеск инфляции в период пандемии COVID-19.

Аналитики обнаружили, что к концу 2024 года средний показатель инфляции среди этой группы должен приблизиться к целевым показателям. Это произойдет благодаря повышению покупательской способности домохозяйств и тому факту, что у центральных банков появится возможность снижать процентные ставки.

Майкл Сондерс, старший советник Oxford Economics, ожидает, что инфляция достигнет 1,3% в четвертом квартале следующего года в еврозоне и 2,7% в Великобритании. При этом инфляция в США снизится до 2,2%.