Почему продукты дорожают даже при снижении годовой инфляции, объяснили аналитики

Месячная инфляция в ноябре составила 1%, что является максимальным значением с февраля текущего года. Причиной ускорения роста цен оказались некоторые компоненты инфляции, передает NUR.KZ.

Ранее в Бюро национальной статистики были опубликованы данные, которые оказались противоречивыми: инфляция снижается, но цены все равно растут.

Так, годовая инфляция снизилась с 20,7% в ноябре 2022 года до 10,3% в ноябре текущего года. При этом показатели за месяц были менее оптимистичными:

продукты питания – подорожали на 0,7%;

непродовольственные товары – на 0,5%.

В годовом разрезе они выросли в цене на 9,2% и 9,9% соответственно. А общая инфляция за месяц в ноябре стала максимальной с начала года и достигла 1%.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, можно выделить сразу несколько причин, объясняющих подобное явление.

Цены на продовольственные товары

Согласно сообщению аналитиков, вклад продуктов питания в общий показатель инфляции действительно снижается. Это происходит из-за:

замедления глобальных цен на продукты питания;

ручного регулирования (сдерживания цен) в Казахстане.

"Здесь речь идет о 19 видах социально-значимых продтоваров, цены на которые регулируются государством. Совокупный вклад в годовую инфляцию в ноябре составил 3,855 процентного пункта", – указывается в источнике.

Компоненты инфляции в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Непродовольственные товары

Данные статистики указывают, что вклад в рост цен таких товаров, как транспорт (включая и топливо), одежда и обувь сохраняется относительно стабильным. Так, их совокупная доля в ноябре составила 3 процентных пункта.

Это не позволяет инфляции замедляться сильнее даже с учетом высокой базы прошлого года.

"Например, средний рост цен в ноябре этого года к ноябрю прошлого года был равен 10,3%. И это с учетом того, что в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года тот же показатель составлял 19,6%. А это говорит о том, что текущий рост цен является довольно высоким.

То есть в нашем случае эффект высокой базы не привел к более значимому падению цен", – объясняют аналитики.

Платные услуги

Третьим фактором высокой инфляции в ноябре оказался сектор платных услуг. Как отмечают аналитики, здесь заметен резкий рост вклада в общее подорожание таких элементов, как жилищные услуги (коммуналка и аренда).

Так, общий вклад платных услуг в ноябрьские показатели инфляции составил 3,5 п.п., из которых:

1,9 п.п. – приходятся на коммунальные услуги;

0,2 п.п. – на аренду жилья.

Другими словами, резкий рост цен в ноябре объясняется тем, что вклад отдельных компонентов инфляции растет и становится более существенным.

Напомним, что ранее аналитики рассказали о необычной причине роста инфляции в Казахстане.