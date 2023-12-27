На сколько дизель и бензин разных марок подорожали в Казахстане в 2023 году

Средняя стоимость регулируемого бензина АИ-92 с начала года выросла в Казахстане на 13,4%, а летнего дизельного топлива – на 20,7%. На сколько подорожали другие виды топлива, узнали журналисты NUR.KZ.

В январе 2023 года большинство видов топлива в Казахстане стоили значительно меньше, чем сейчас. Так, средняя стоимость самого популярного бензина марки АИ-92 составляла 179 тенге за литр, АИ-95/96 – 214 тенге, а летнего дизельного топлива – 241 тенге.

Более дорогой бензин марки АИ-98, по данным информационно-аналитической системы "Талдау", в среднем стоил 235 тенге за литр, а зимний дизель – 631 тенге.

До апреля цены были стабильными. А потом резко выросла стоимость бензина АИ-92 и летнего зимнего топлива. Изменения произошли в связи с поправками законодательство страны.

Почему выросли цены на бензин и дизель

Напомним, что предельные цены на данные виды топлива регулируются законом. То есть на автозаправках Казахстана они, как самые популярные среди населения, не могут стоить выше определенной суммы.

Так, предельная стоимость бензина марки АИ-92 еще в январе 2023 года составляла 182-187 тенге в зависимости от региона. А летнего и межсезонного дизельного топлива при предъявлении казахстанского водительского удостоверения – 230-260 тенге.

А в апреле в закон об установлении предельных цен внесли правки, и они выросли до 205 и 295 тенге для регулируемых бензина и дизеля соответственно. Таким образом их средняя по стране стоимость по итогам апреля составила составила уже 199 и 289 тенге.

Заправка автомобиля. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае бензин АИ-92 стоил в среднем стоил уже 202 тенге, а к августу подорожал еще немного – до 203 тенге за литр. Такая цена сохраняется до сих пор. Ее рост в результате составил 13,4%.

Средняя стоимость летнего дизельного топлива в мае составила 291 тенге. За последние полгода она повышалась на 1-2 тенге, но в ноябре снова вернулась к этой цене. Рост с начала года равен 20,7%.

Как менялись цены на другие виды топлива

Цены на остальные виды топлива в Казахстане не регулируются законом. Но они не могли не отреагировать на изменения рынка. При этом средняя стоимость, к примеру, бензина марок, для которых нет предельной стоимости, выросла еще больше – на 18,2-18,3%. Причем, резко дорожать они начали начиная с июля.

Так, средние цены АИ-95/96 и АИ-98 в этом месяце составили 233 и 252 тенге соответственно. А в ноябре они выросли до 253 и 278 тенге.

Немного иначе обстоят дела с зимним дизельным топливом. С прошлой зимы его средняя стоимость немного уменьшилась – до 612 тенге за литр в ноябре.

Но в аналогичном месяце прошлого года оно также стоило дешевле, чем в декабре, январе и феврале – 586 тенге. Таким образом, за один год зимний дизель подорожал на 4,4%.

Стоимость автомобильного топлива в Казахстане. Инфографика: NUR.KZ

В результате цены на бензин и дизель в Казахстане в 2023 году выросли сильнее, чем в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но топливо в стране при этом все равно остается самым дешевым в союзе.