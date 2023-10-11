Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 растут в Казахстане

Стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98 не регулируется государством. В связи с этим за год "девяносто пятый" подорожал на 18,01%, а "девяносто восьмой" – на 12,5%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане регулируется стоимость бензина марки АИ-92. В апреле текущего года предельные розничные цены на него были повышены до 205 тенге.

Практически до этого уровня, согласно данным Информационно-аналитической системы "Талдау", выросла и средняя стоимость данного топлива по итогам мая (202 тенге). С тех пор она практически не меняется (203 тенге).

Однако госрегулирование не действует на бензин марок АИ-95 и АИ-98. Поэтому их стоимость ничего не сдерживает и она сильно выросла. По итогам сентября литр "девяносто пятого" за год подорожал в среднем на 18%, а "девяносто восьмого" – на 13%.

В сентябре текущего года АИ-95 стоил в среднем 249 тенге, тогда как год назад его цена составляла лишь 211 тенге. АИ-98 за это же время подорожал с 232 тенге до 261 тенге за литр.

При этом еще в августе данные марки топлива стоили около 242 тенге и 256 тенге соответственно. Получается, что за последний месяц "девяносто пятый" подорожал на 3%, а "девяносто восьмой" – на 2%.

Рост цен на бензин в Казахстане. Источник: Информационно-аналитическая система "Талдау"

Резкий рост цен на бензин при этом начался еще в июле. Аналитики Telegram-канала "Data Hub" связывают подорожание с проблемами, которые в это время возникли у крупных казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.

"Июль выдался для крупных НПЗ Казахстана непростым. Один из них находился плановом ремонте, два других – столкнулись со сложностями в нормальном функционировании. А ведь именно с этого месяца начинается текущий цикл интенсивного роста цен на обе марки бензина", – рассказали аналитики.

Напомним, 3 июля на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.