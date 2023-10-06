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30 лет независимости Казахстана

Ставка снижена: остались ли дорогие кредиты в прошлом в Казахстане, рассказали аналитики

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Женщина держит планшет
Планшет. Иллюстративное фото: freepik.com

6 октября центробанк РК снизил базовую ставку с 16,5% до 16%. О том, как это может повлиять на казахстанцев и их финансовое положение, читайте в материале NUR.KZ.

Базовая ставка Национального банка РК является основным инструментом регулирования денежно-кредитной политики страны.

То есть от нее зависит:

  • доходность депозитов – чем выше ставка, тем выгоднее банковские вклады;
  • стоимость кредитования – дешевые кредиты возможны при низких ставках, а их увеличение снижает доступность займов;
  • курс тенге – с повышением ставки нацвалюта укрепляется по отношению к другим валютам.

Так, 6 октября 2023 года базовая ставка была снижена второй раз подряд после трех лет регулярного роста – теперь она составляет 16% вместо 16,5%. Это должно немного снизить стоимость займов. Однако процесс дальнейшего снижения может затянуться.

Закончился ли период дорогих кредитов и выгодных депозитов

Причиной к снижению ставки стало замедление инфляции в сентябре до 11,8%. Однако, согласно данным Нацбанка, все же сохраняются некоторые риски:

  • Инфляционные ожидания – они выросли несмотря на замедление инфляции. Так, ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% против 16,4% в августе.
  • Внешние факторы – рост процентных ставок в США и Европе, ускорение инфляции в России и риск повышения мировых цен на продовольствие могут оказать негативное влияние на экономику Казахстана.
Ноутбук с графиком риска на экране
Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com/rawpixel.com

"В итоге, похоже, опускать ставку еще ниже в 2023 году вряд ли будут. Нацбанк отмечает, что возможности для этого «существенно ограничены».

Если инфляция не опустится до однозначного уровня, то есть не уйдет хотя бы к 9%, смягчение политики обсуждать не станут", – отмечают аналитики Telegram-канала DATA HUB.

В свою очередь в Telegram-канале Finance.kz сообщается, что реальная ставка в Казахстане (разница между базовой ставкой и инфляцией) теперь составляет 4,2%. А дальнейшее снижение базовой ставки возможно при повышении уровня реального показателя – то есть, если инфляция снизится еще больше.

"В текущем релизе уже по традиции отсутствуют количественные показатели прогнозов, но судя по заявлению дальнейшее снижение возможно только при реальной ставке в 6%, а это одна из самый высоких реальных ставок в мире.

Мало, кто будет рисковать кредитовать экономику, когда капитал без рисков может принести плюс шесть процентов от инфляции", – отмечают аналитики.

Другими словами, дальнейшее снижение базовой ставки будет зависеть от показателей инфляции и некоторых других факторов. А имеющиеся риски могут отсрочить этот процесс, сохраняя условия для дорогих кредитов и выгодных депозитов.

Напомним, что в августе рост цен в Казахстане превышал показатель инфляции в ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039821-stavka-snizhena-ostalis-li-dorogie-kredity-v-proshlom-rasskazali-analitiki-v-kazahstane/

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