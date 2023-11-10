Молодые астанчане отказались съезжать из выданного на 5 лет арендного жилья (видео)

В Астане молодые специалисты, получившие арендное жилье по госпрограмме, отказываются съезжать из квартир. Но в дома должны заехать следующие участники программы, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, льготное жилье было выдано в 2019 году на 5 лет - молодые специалисты получили возможность жить в квартирах и платить за них символическую сумму.

В марте следующего года срок аренды истекает - в квартиры должны заселиться следующие участники госпрограммы. Однако нынешние жильцы отказываются съезжать.

Сегодня недовольные жильцы встретились с представителями акимата.

"Просто 25-го в марте посреди учебного года детей куда нам вырывать со школы? Какая школа нас примет? Чтобы ребенка садиком обеспечить, нам нужно год в очереди простоять", - возмущены арендаторы.

К какому-то соглашению горожане и чиновники прийти не смогли.

"По истечении пяти лет которые заселились в 19-м году, они должны его освободить", - заявил замглавы управления жилья и жилищной инспекции Астаны Бейсен Усенов.

По условиям программы настала очередь заселяться другим участникам, но молодые люди освобождать жилплощадь уже не хотят. Хотя, когда получали ключи, все как один были согласны с условием, что это только на время, за которое нужно было накопить на первоначальный взнос для ипотеки.

Теперь молодежь требует разрешить им выкупить жилье. Некоторые согласны даже на рыночную цену, но под льготный процент по займу.

"Только по Астане 47 тысяч жителей в очереди стоят. Из молодежи оттуда примерно 10-12 тысяч – молодежь", - сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Астаны Кайрат Камбаров.

Но накопить, по словам молодых людей, даже на первоначальный взнос при нынешних инфляции и зарплатах практически нереально.

"Если будут выселять, то молодежь пойдет до конца. Почему? Потому что им терять нечего, у них жилья нет. Потом что дальше делать? Я больше чем уверен, что из 100 процентов молодежи процентов 30-40 только накопят. Остальные, ну, просто существуем и выживаем", - заявил Жандос Кусаинов.

В среднем за однокомнатную или двухкомнатную квартиру по госпрограмме молодые астанчане платят примерно от 6 до 13 тысяч тенге. Сам дом расположен в районе с развитой инфраструктурой, имеется паркинг.

Как отмечает телеканал, многие молодые семьи за время жизни в "коммунальном раю" обзавелись детьми. Устроили их в детские сады и школы поблизости, сдружились. Но пожить такой жизнью хотят и другие.

В профильном министерстве тем временем о пересмотре условий программы пока не заявляли.

Источник: КТК

Отметим, ранее мы подробно рассказывали, какая ипотека доступна для казахстанской молодежи в 2023 году.

Так, сегодня у молодежи есть три способа обрести квартиру по государственным направлениям:

аренда без выкупа для работающей молодежи;

региональные льготные ипотеки;

льготная ипотека для молодых семей по собственной программе "Отбасы банка".

При этом они имеют свои особенности.

Аренда без выкупа для работающей молодежи позволяет получить арендное жилье работающим казахстанцам, не достигшим 35 лет (раньше было 29 лет). Она действует только в мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте.При этом к кандидатам имеются следующие требования:

не иметь собственного жилья, в том числе членам семьи;

наличие постоянной регистрации в мегаполисах не менее трех лет, а членам семьи достаточно просто иметь постоянную регистрацию, к сроку требования нет;

доход на одного члена семьи от 40 МРП (то есть минимум 138 тыс. тенге на человека в 2023 году).

Ежемесячная арендная плата за квартиру составляет 5 000–15 000 тенге. Максимальный срок аренды — 3 года. Затем арендатор должен освободить выделенную квартиру. За это время рекомендуется накопить первоначальный взнос для покупки собственной квартиры.

Программа будет работать до 2025 года. Даты приема заявок нужно отслеживать в СМИ.