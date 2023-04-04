Еще больше казахстанцев сможет получить арендное жилье по госпрограмме

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com/standret

Условия одной из программ по доступной аренде жилья без выкупа изменились, и теперь больше граждан сможет стать ее участниками. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Арендное жилье для работающей молодежи – это программа, которая позволяет молодым казахстанцам "снимать" жилье без права выкупа, но по доступным ценам. Благодаря этому они могут накопить необходимую сумму денег для покупки жилья через оформление ипотеки.

Однако ранее требования к участникам ограничивали возможности некоторой части населения. Теперь, как сообщает сайт "Юрист", эти возможности расширили.

Рассмотрим изменения, которые вступят в силу 11 апреля 2023 года.

Какие условия изменились

Ранее для участия в программе аренды жилья для молодежи без права выкупа казахстанцам нужно было соответствовать возрастным требованиям: временное жилье выдавалось гражданам не старше 29 лет.

Теперь, согласно сообщению источника, этот порог был повышен до 35 лет.

Коробки для вещей. Иллюстративное фото: freepik.com

Также был расширен перечень документов, необходимых для подачи заявки:

нотариально засвидетельствованные копии документов – удостоверяющих личность заявителя и членов семьи (при наличии), об образовании, а также свидетельств о заключении брака (при наличии), о рождении детей (при наличии);

– удостоверяющих личность заявителя и членов семьи (при наличии), об образовании, а также свидетельств о заключении брака (при наличии), о рождении детей (при наличии); справки – об отсутствии (наличии) недвижимого имущества в РК на заявителя и всех членов семьи, с места работы, о доходах за последние 6 месяцев, подтверждающая ежемесячных доход заявителя в размере не менее 40 МРП ( 138 000 тенге на 2023 год), а также о наличии и номере сберегательного счета, и выписка об остатке и движении денег по нему;

– об отсутствии (наличии) недвижимого имущества в РК на заявителя и всех членов семьи, с места работы, о доходах за последние 6 месяцев, подтверждающая ежемесячных доход заявителя в размере не менее 40 МРП ( на 2023 год), а также о наличии и номере сберегательного счета, и выписка об остатке и движении денег по нему; документы – подтверждающие трудовой стаж (по 35 статье трудового кодекса) и личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии);

– подтверждающие трудовой стаж (по 35 статье трудового кодекса) и личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии); выписки – с индивидуального пенсионного счета (за последние 6 месяцев);

– с индивидуального пенсионного счета (за последние 6 месяцев); при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности (ИП) – уведомление (свидетельство) о регистрации в качестве ИП за весь период деятельности и налоговая декларация по доходам за последний год этой деятельности;

– уведомление (свидетельство) о регистрации в качестве ИП за весь период деятельности и налоговая декларация по доходам за последний год этой деятельности; постоянная регистрация в данном населенном пункте – заявителя (не менее 3 последних лет) и членов семьи в электронном формате.

Заявление, а также документы, указанные в настоящем пункте, подаются через единую платформу госорганов, либо через созданную уполномоченным органом платформу.

Ноутбук. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

Как выдается арендное жилье

Порядок предоставления арендного жилища без права выкупа имеет несколько этапов:

официальное объявление – размещается уполномоченным органом до начала приема заявок;

прием заявок – проводится в указанные сроки;

обработка заявок – уполномоченный орган проверяет полученные документы на соответствие требованиям правил программы;

вынос решения – участникам сообщается об отказе или о предоставлении арендного жилища без права выкупа;

заключение договора – прошедшие по критериям участники подписывают договор найма жилища с уполномоченным органом.

Арендное жилье выдается на срок до трех лет на основе балловой системы, по которой уполномоченный орган оценивает участников (учитываются стаж, наличие семьи, количество детей, достижения и так далее).

При этом 60% от всего выдаваемого жилищного фонда получат участники, состоящие в браке, а 40% – жилье для неженатых казахстанцев.

То есть желающим участвовать в программе нужно будет дождаться объявления о запуске аренды без права выкупа и подать заявку с указанными документами в обозначенные сроки.

Ранее мы рассказывали, как получить арендное жилье с правом выкупа в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2015191-esche-bolshe-kazahstantsev-smogut-poluchit-arendoe-zhile-po-gosprogramme/