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Как подорожание топлива и коммуналки влияет на стоимость продуктов и товаров в Казахстане

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Купюры тенге лежат перед продуктовой корзиной.
Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость товаров может меняться от изменения цен на топливо. При этом скорость подорожания непродовольственных товаров оказалась выше, чем у продуктов питания. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Центра прикладных экономических исследований (AERC) провели оценку того, как резкий рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и коммунальные услуги влияет на уровень инфляции в Казахстане.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в SSRN, цены на топливо и коммуналку оказывают различное влияние на темпы роста инфляции и стоимости продуктов питания.

Что дорожает сильнее всего от скачка цен на топливо

Исследование показало, что если рост внутренних цен на ГСМ в Казахстане резко увеличивается на 1 процентный пункт (п.п.), например, с 6% до 7%, то это приводит к ускорению инфляции (индекса потребительских цен – ИПЦ) на 0,074 п.п.

При этом эффект увеличения темпов роста стоимости продовольственных и непродовольственных товаров из-за подорожания ГСМ затухает в течение двух месяцев.

Но затем, уже на пятый месяц после резкого подорожания топлива, наблюдается значительный всплеск ИПЦ и инфляции. Исследователи объясняют это тем, что не все цены могут одновременно приспособиться к резкому изменению стоимости.

При этом в структуре ИПЦ наиболее чувствительными к шоковому подорожанию топлива оказались непродовольственные товары: одежда, обувь, мебель, посуда, хозтовары и так далее.

Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Покупка продуктов. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Как дорожают продукты питания

Согласно исследованию, при таком же шоковом увеличении роста цен на ГСМ в 1 п.п. темп подорожания продуктов питания увеличивается на 0,06 п.п. в первый месяц, но далее этот эффект снижается.

При этом позже, в четвертый и пятый месяцы после скачка цен на топливо, ускорение роста стоимости продуктов питания становится уже ощутимым и статистически значимым: на 0,05 и 0,06 п.п. соответственно.

Как объясняют исследователи, такая значительная разница в росте темпов подорожания топлива и продуктов питания связана с двумя факторами:

При этом оказалось, что рост цен на услуги ускоряется на 0,033 п.п., но наступает с задержкой на месяц и также с последующим снижением эффекта. Однако и здесь позже возникает всплеск инфляции – рост на 0,026 п.п. на третий месяц.

Деньги лежат на каретке с яйцами
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как подорожание коммунальных услуг отражается на инфляции

Данные исследования указывают, что резкое подорожание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не оказывает косвенного влияния на общий уровень инфляции в Казахстане.

Это связано с тем, что они регулировались и поддерживались на одном уровне на протяжении долгого времени. Также резкое подорожание ЖКУ скорее приводит к увеличению расходов непосредственно потребителей и отображается в соответствующей доле этих услуг в структуре ИПЦ.

А переноса их стоимости на экономику страны не происходит.

Другими словами, прямой и косвенный эффект на рост инфляции, а также темпы подорожания продуктов и прочих товаров оказывает именно шоковое изменение стоимости топлива. При этом коммуналка не влияет на ускорение роста этих цен.

В то же время при шоковом подорожании ГСМ инфляция сначала растет в первые два месяца и затем затухает. Но уже с пятого месяца происходит новый всплеск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045493-kak-podorozhanie-topliva-i-kommunalki-vliyaet-na-stoimost-produktov-i-tovarov-v-kazahstane/

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