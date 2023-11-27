Необычную причину роста цен в Казахстане назвали аналитики

На повышение уровня инфляции могут влиять различные факторы. При этом одним из них оказалась и коррупция, которая приводит к росту цен для потребителей. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, в результате чего также происходит обесценивание денежных средств.

При этом уровень инфляции может повышаться не только от стоимости продуктов питания, но также от цен на прочие услуги и товары. То есть этот показатель высчитывается из множества составляющих.

Так, влияние на общий уровень роста цен могут оказывать и инфраструктурные проекты, которые были завышены в цене.

Миллиардные нарушения

Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), было выявлено сразу несколько случаев завышения цен при строительстве крупных проектов в стране:

удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны – разработчики завысили цены на электрические шкафы на 1,9 млрд тенге ;

; скорректирована стоимость строительства столичного магистрального обводного канализационного коллектора – были завышены цены на трубу на 5,3 млрд тенге ;

; при обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры поселка Солнечный в Петропавловске пресечен факт завышения стоимости электрических подстанций в четыре раза – сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных средств.

Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

"Также в настоящее время с областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге", – отмечается в сообщении АФМ.

В результате только за два месяца по восьми проектам в Казахстане были снижены бюджетные расходы на 10 млрд тенге.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, подобные случаи завышения цен при строительстве крупных проектов, что является коррупционным правонарушением, в итоге приводят к росту инфляции.

Коррупция влияет на рост цен

Ранее отмечалось, что коррупция приводит к ухудшению экономики и снижению уровня жизни для самих казахстанцев.

То есть эти коррупционные деньги, которые в итоге становятся накладными расходами, в итоге вредят не только потребителям, но и вносят свой вклад в инфляционные процессы.

"Суть этого в том, что у экономических агентов становится существенно больше денег, чем должно было быть. То есть пора признать, что еще одним источником инфляции в Казахстане является коррупция.

Это критично в рамках нашей экономики, поскольку завышение цен идет в больших масштабных проектах, где стоимость исчисляется в миллиардах тенге", – сообщают аналитики Tengenomika.

Таким образом, коррупционные риски могут привести к росту цен, что является негативным факторам для населения. Поэтому важно бороться с подобными нарушениями даже в частном порядке.

Также мы рассказывали, что в Казахстане утвердили новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции.