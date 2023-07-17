Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В каких городах Казахстана бензин и дизельное топливо стоят максимально дорого

Опубликовано:

Бензиновая колонка установлена на автозаправочной станции
Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: SolStock/Getty Images

На бензин и летний "дизель" в Казахстане установлены предельные цены. В некоторых регионах страны при этом регулируемое топливо стоит максимально дорого. С ценами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Согласно казахстанскому законодательству, в стране регулируются розничные цены только на бензин марки Аи-80, Аи-92, Аи-93, летнее и межсезонное дизельное топливо.

Стоимость остальных марок бензина регулирует рынок. Поэтому предельных цен, например, на Аи-95 или 98 быть не может, а вот наиболее популярная марка Аи-92 на данный момент стоит не более 205 тенге за литр.

При этом ее средняя розничная стоимость в рамках предела может отличаться в зависимости от региона. А в некоторых городах страны бензин стоит максимально дорого.

Где самый дорогой регулируемый бензин в Казахстане

Например, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), средняя стоимость бензина марки Аи-92 в июне составила 202 тенге. Отметим, что по сравнению с мартом 2023 года она выросла на 12,2% – со 180 тенге.

Дело в том, что в апреле предельную стоимость данного вида топлива подняли с 187 до 205 тенге. По итогам того месяца цены уже значительно изменились.

Сейчас дешевле всего 92-ой бензин продают в Уральске – его средняя стоимость здесь составляет 187 тенге за литр. На втором месте расположился Атырау (191 тенге), а на третьем – Актобе (192 тенге).

Дороже всего популярное топливо стоит в Астане, Алматы, Петропавловске, Караганде, Кунаеве и Талдыкоргане. Здесь его средняя стоимость составляет максимально возможные 205 тенге за литр.

В третьем мегаполисе страны, Шымкенте, Аи-92 в среднем стоит 194 тенге.

Сколько стоит нерегулируемый бензин

Нерегулируемый государством бензин марки Аи-95 в среднем по стране в июне стоил 223 тенге за литр.

Машина заправляется на автозаправочной станции
Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: Mongkol Chuewong/Getty Images

Наиболее высокие средние цены при этом были зафиксированы в Астане (229 тенге), Костанае и Петропавловске (по 226 тенге). Алматы немного не дотянул до тройки лидеров со средней стоимостью 95-го бензина 225 тенге за литр, а в Шымкенте она составляет – 219 тенге.

Дешевле всего данная марка топлива обходится жителям Актобе и Атырау – в этих городах ее средняя цена составляет 212 тенге. Второе место поделили Кызылорда и Акту – по 215 тенге.

Отметим, что после увеличения предельной стоимости 92-го бензина подорожал и 95-ый – по сравнению с мартом его средняя стоимость выросла на 4,2%, с 214 тенге.

А цены на 98-ой бензин за три месяца выросли на 2,5%, с 236 до 242 тенге в среднем за литр. Дороже всего он стоит в Усть-Каменогорске (249 тенге), а дешевле – в Актобе и Таразе (по 230 тенге).

Как изменилась стоимость дизельного топлива

На летнее и межсезонное дизельное топливо в Казахстане также установлены предельные цены – 295 тенге при предъявлении казахстанского водительского удостоверения и в объеме до 100 литров в сутки. Для зарегистрированных в Казахстане грузовиков, специальных автомобилей и автобусов – до 300 литров в сутки.

Для остальных потребителей, в том числе водителей с иностранными правами на вождение, стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива может стоить максимум 450 тенге.

Между тем, согласно данным БНС, в июне в Казахстане средняя стоимость летнего дизельного топлива составила 292 тенге. Максимально дорого (295 тенге в среднем) оно стоило в Кокшетау, Талдыкоргане, Жезказгане, Актау, Павлодаре, Петропавлоске, Усть-Каменогорске, Семее и Алматы.

Дешевле всего летний "дизель" продавался в Астане – в среднем 274 тенге за литр. На втором месте – Караганда (277 тенге), а на третьем – Атырау (285 тенге). В Шымкенте его средняя стоимость составила 293 тенге.

Некоторые казахстанцы между тем отметили более быстрое удорожание горюче-смазочных материалов в Казахстане (ГСМ) и ожидают, что это повлияет на рост инфляции в течение ближайшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028926-v-kakih-gorodah-kazahstana-benzin-i-dizelnoe-toplivo-stoyat-maksimalno-dorogo/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.