В каких городах Казахстана бензин и дизельное топливо стоят максимально дорого

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: SolStock/Getty Images

На бензин и летний "дизель" в Казахстане установлены предельные цены. В некоторых регионах страны при этом регулируемое топливо стоит максимально дорого. С ценами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Согласно казахстанскому законодательству, в стране регулируются розничные цены только на бензин марки Аи-80, Аи-92, Аи-93, летнее и межсезонное дизельное топливо.

Стоимость остальных марок бензина регулирует рынок. Поэтому предельных цен, например, на Аи-95 или 98 быть не может, а вот наиболее популярная марка Аи-92 на данный момент стоит не более 205 тенге за литр.

При этом ее средняя розничная стоимость в рамках предела может отличаться в зависимости от региона. А в некоторых городах страны бензин стоит максимально дорого.

Где самый дорогой регулируемый бензин в Казахстане

Например, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), средняя стоимость бензина марки Аи-92 в июне составила 202 тенге. Отметим, что по сравнению с мартом 2023 года она выросла на 12,2% – со 180 тенге.

Дело в том, что в апреле предельную стоимость данного вида топлива подняли с 187 до 205 тенге. По итогам того месяца цены уже значительно изменились.

Сейчас дешевле всего 92-ой бензин продают в Уральске – его средняя стоимость здесь составляет 187 тенге за литр. На втором месте расположился Атырау (191 тенге), а на третьем – Актобе (192 тенге).

Дороже всего популярное топливо стоит в Астане, Алматы, Петропавловске, Караганде, Кунаеве и Талдыкоргане. Здесь его средняя стоимость составляет максимально возможные 205 тенге за литр.

В третьем мегаполисе страны, Шымкенте, Аи-92 в среднем стоит 194 тенге.

Сколько стоит нерегулируемый бензин

Нерегулируемый государством бензин марки Аи-95 в среднем по стране в июне стоил 223 тенге за литр.

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: Mongkol Chuewong/Getty Images

Наиболее высокие средние цены при этом были зафиксированы в Астане (229 тенге), Костанае и Петропавловске (по 226 тенге). Алматы немного не дотянул до тройки лидеров со средней стоимостью 95-го бензина 225 тенге за литр, а в Шымкенте она составляет – 219 тенге.

Дешевле всего данная марка топлива обходится жителям Актобе и Атырау – в этих городах ее средняя цена составляет 212 тенге. Второе место поделили Кызылорда и Акту – по 215 тенге.

Отметим, что после увеличения предельной стоимости 92-го бензина подорожал и 95-ый – по сравнению с мартом его средняя стоимость выросла на 4,2%, с 214 тенге.

А цены на 98-ой бензин за три месяца выросли на 2,5%, с 236 до 242 тенге в среднем за литр. Дороже всего он стоит в Усть-Каменогорске (249 тенге), а дешевле – в Актобе и Таразе (по 230 тенге).

Как изменилась стоимость дизельного топлива

На летнее и межсезонное дизельное топливо в Казахстане также установлены предельные цены – 295 тенге при предъявлении казахстанского водительского удостоверения и в объеме до 100 литров в сутки. Для зарегистрированных в Казахстане грузовиков, специальных автомобилей и автобусов – до 300 литров в сутки.

Для остальных потребителей, в том числе водителей с иностранными правами на вождение, стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива может стоить максимум 450 тенге.

Между тем, согласно данным БНС, в июне в Казахстане средняя стоимость летнего дизельного топлива составила 292 тенге. Максимально дорого (295 тенге в среднем) оно стоило в Кокшетау, Талдыкоргане, Жезказгане, Актау, Павлодаре, Петропавлоске, Усть-Каменогорске, Семее и Алматы.

Дешевле всего летний "дизель" продавался в Астане – в среднем 274 тенге за литр. На втором месте – Караганда (277 тенге), а на третьем – Атырау (285 тенге). В Шымкенте его средняя стоимость составила 293 тенге.

Некоторые казахстанцы между тем отметили более быстрое удорожание горюче-смазочных материалов в Казахстане (ГСМ) и ожидают, что это повлияет на рост инфляции в течение ближайшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028926-v-kakih-gorodah-kazahstana-benzin-i-dizelnoe-toplivo-stoyat-maksimalno-dorogo/