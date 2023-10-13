Одежда, алкоголь и здравоохранение: что сильнее всего дорожает в Казахстане

Инфляция в стране замедляется, но многие товары и услуги все равно дорожают. Первые среди них: одежда, алкоголь и здравоохранение. Что еще выросло в цене, журналисты NUR.KZ узнали на портале Finprom.

Инфляция в Казахстане активно замедляется, по итогам сентября она установилась на уровне 11,8%. За месяц цены выросли на 0,6%.

При этом в отдельных категориях рост цен заметно превышает средний показатель по республике. Так, в сентябре сильно подорожали услуги образования – сразу на 6,1% за месяц. Выросли цены на одежду и обувь – на 1,2%, а также подорожали вода, электричество, газ и другие жилищные услуги – на 1% за месяц.

Стоимость продуктов питания выросла на 0,3%, а алкоголя и табачных изделий – на 0,4%. При этом услуги связи в сентябре, наоборот, стали дешевле, но всего на 0,2%.

Месячный рост цен в сентябре. Инфографика: finprom.kz

В годовом разрезе другие рекордсмены. Сильнее всего за год выросли цены на алкогольную продукцию и табак – сразу на 16,1%. Следом идет сфера здравоохранения, чьи услуги подорожали на 15,9% за год. Третье место заняли одежда и обувь – рост цен составил 13,3%.

При этом, несмотря на тот факт, что в сентябре услуги связи подешевели на 0,2%, за год они все равно стали дороже – в среднем на 1,1%.

Годовой рост цен в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что также стали заметно дороже услуги ресторанов и гостиниц. Цены в среднем выросли на 12,6%. Это влияет и на расходы жителей страны, которые любят поужинать в заведениях общепита. Они увеличились на 15,6% за год.

Также стоит отметить, что несмотря на замедление инфляции текущий рост цен все равно сильно влияет на покупательную способность граждан.

Например, темпы роста зарплат лишь во втором квартале обогнали скорость роста цен на товары и услуги в стране, правда лишь на 0,2% в реальном выражении. Буквально это значит, что даже те казахстанцы, которым повысили зарплаты в 2023 году, не ощутили этого прироста.