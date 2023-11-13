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Какие регионы "кормят" бюджет Казахстана

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Монеты зажаты в руках
Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Среди 20 регионов страны наибольший взнос в государственный бюджет внес Алматы – 4,3 трлн тенге. Остальные административные единицы существенно отстали. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Государственный бюджет пополняется за счет нескольких видов источников:

  • налоговые и неналоговые поступления;
  • продажа основного капитала;
  • трансферты из Нацфонда РК.

При этом налоги и платежи являются основными источниками денежных поступлений для формирования бюджета. Однако налоги физлиц занимают лишь около 14% от общего объема.

Согласно данным Комитета государственных доходов РК, за январь-октябрь 2023 года всего от регионов страны поступило около 15,63 трлн тенге.

Сколько денег вносят регионы

Наибольшие денежные поступления за 10 месяцев 2023 года относятся к Алматы: на долю мегаполиса приходится 27,3%, или почти 4,3 трлн тенге.

На втором месте со значительным отставанием оказалась столица – 15,3%, или около 2,4 трлн тенге. Напомним, что в то же время Астана является основным дотационным регионом – на ее содержание тратится 186,9 млрд тенге, или 26,4% от общей суммы бюджетных средств.

Калькулятор и ручка лежат на столе
Калькулятор. Иллюстративное фото: SEAN GLADWELL/Getty Images

Третьим крупным плательщиком оказалась Атырауская область с 13,1%, или 2,05 трлн тенге.

Из остальных регионов Казахстана поступило значительно меньше налогов и платежей. Например, ближайшей к тройке лидеров оказалась Алматинская область: 4,5% от общего объема доходов бюджета, или 696,8 млрд тенге.

Наименьшая доля в госбюджете оказалась у Северо-Казахстанской области, где за январь-октябрь поступило 0,98%, или 153,6 млрд тенге.

Таким образом основными донорами бюджета Казахстана оказались Алматы, Астана и Атырауская область. При этом южный мегаполис вносит наибольший объем и имеет отрыв на более чем 10% от столицы.

На что тратятся налоги казахстанцев

Ранее мы рассказывали, что объемы расходов госбюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 24,7%. Основными направлениями, на которые выделялись средства, стали:

  • образование – затраты достигли 3,5 трлн тенге, а рост объемов выделенных средств равен 584,2 млрд тенге (на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года);
  • социальная помощь и обеспечение – потрачено почти 3,5 трлн тенге (на 17,8%, или 523,8 млрд тенге больше прошлогодних результатов);
  • обслуживание госдолга – на выплату процентов по долгу было выделено более 1,5 трлн тенге (рост на 37,2%, или 409 млрд тенге);
  • здравоохранение – на обеспечение здоровья населения было потрачено 1,49 трлн тенге (плюс 12,4% за год).

При этом бюджет страны остается дефицитным, что приводит к необходимости изымать часть средств из Национального фонда РК, что приводит к его сокращению.

Напомним, что ранее мажилис принял трехлетний бюджет Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045152-kakie-regiony-kormyat-byudzhet-kazahstana/

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